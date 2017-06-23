МОВНИЙ ТАБІР –ЦЕ КРУТО!

Деталі червня 23, 2017

Якщо висловлюватися молодіжним сленгом,то саме так можна сказати про мовний табір денного перебування « Friendship»,що протягом трьох тижнів у Оріхівській гімназії

№ 1 «Сузір’я».

Це новий формат табору, робочою мовою якого є англійська. Ініціаторами його створення стали вчителі іноземної мови Ірина Синчило, Оксана Сєліванова, Олена Саєнко, Анастасія Дегтярь, Олена Копарчук і Аліна Твердохліб,які були учасниками конкурсу проекту« Go camp». Документальний супровід забезпечувала заступник директора з науково-методичної роботи Аліна Карпій.

70 гімназистів виявили бажання удосконалювати англійську під керівництвом свої наставників. Заняття проходили в цікавій формі—це і квест-гра, і спортивні змагання на стадіоні, і театральні постановки,і створення музичних кліпів, і написання листа другові, і екскурсія містом, і відпочинок на природі.

Важливою подією для учнів та вчителів закладу став приїзд до гімназії волонтера з Данії Рене Фрідрексена, якого приймали за всіма законами гостинності.

Разом з дітьми Рене проводив ранкові зарядки,брав участь у Днях пропаганди здорового способу життя,українського танцю , традиційної української кухні(найбільше йому сподобались вареники з картоплею),у танцювальних флешмобах. Старшокласники мали змогу спілкуватися з новим старшим другом його рідною англійською мовою.

Запам’ятається закордонному гостеві і завершальний день перебування у мовному таборі. Рене подарували гарну українську вишиванку,блокнот з фотографіями гімназії і ручку з логотипом навчального закладу. Відбувся і чудовий концерт,коли таборяни продемонстрували свої таланти.

Весело і корисно провели час у мовному таборі «Дружба» гімназисти, проявивши і розвинувши свої здібності та отримавши новий запас знань.



Тамара КУРОЧКІНА.

м.Оріхів