Monday, June 26, 2017
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Агітаційне турне

Деталі
червня 26, 2017

Напередодні святкування Дня Конституції України, військовослужбовці 9-го полку оперативного призначення НГУ, завітали до перлини Азовського моря, міста – Бердянськ, та влаштували

на приморському бульварі справжній концерт з живою музикою. Учасники вокально-інструментального ансамблю «3029», військовослужбовці строкової служби, виконували сучасні та авторські пісні під запальну музику та дарували посмішки перехожим, а ті у відповідь цікавились, тим що відбувається та захопливо дивились концерт. Нацгвардійці, на протязі свого уїк-енду, активно агітували перехожих громадян, щодо служби за контрактом в військовій частині 3029 НГУ, роздавали листівки та надавали детальну інформації тим, хто зацікавився.
«Дякуючи вашим хлопцям, які зараз для нас співали, у центрі міста панувала справжня атмосфера свята, а коли я дізнався що вони справжні солдати, в голові промайнула думка піти служити на контракт. Треба думати…» - поділився враженням перехожий Андрій.

 


редактор Олег Соловйов

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