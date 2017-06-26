Monday, June 26, 2017
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У Бердянську відкрили клас інклюзивного навчання

Деталі
червня 26, 2017

13-й школі в Бердянську, в якій відкрито клас інклюзивного навчання, подарують кабінет сучасної медіатеки, а також мають намір зробити капремонт двох класів початкової школи.

У майбутньому навчальному році на базі цієї школи мають намір відкрити ще один перший клас, в якому будуть навчатися діти з особливими потребами.
- Перший рік показав, що одним з елементів створення інклюзивної середовища є наявність медіатеки, - каже директор Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА Тетяна Озерова - З облбюджету виділено кошти на її організацію в 13 школі. Гроші вже прийшли в місто.
На перетворення бібліотеки в медіатеку у ЗОШ №13 з обласного бюджету виділили понад 300 тисяч гривень. Консультанти кажуть, цієї суми вистачить не тільки на створення медіатеки, але і капітальний ремонт двох класів. Всі роботи мають намір закінчити до початку навчального року.

 

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