Monday, June 26, 2017
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Випускний у Мелітополі

Деталі
червня 26, 2017

У Мелітополі випускний відсвяткували всі школи разом. Випускники та їхні родичі вишикувалися в колони на площі Перемоги і пройшли урочистою ходою до сцени, яку розмістили

просто неба перед аркою «Мелітополь». Зі сцени учасників свята вітали громадські діячі, чиновники. В цьому році в Мелітополі школу закінчило 677 випускників, з них 26 золотих та 19 срібних медалістів. . Серед них є переможці різноманітних олімпіад та конкурсів різних рівнів, спортсменів, талантів і волонтерів. За інформацією Олени Чернишової, заступника начальника міського відділу освіти, в цьому році мелітопольські школярі показали хороші результати по ЗНО. Так, випускниця 10-ої гімназії Дарина Даніліна набрала з історії максимально можливі 200 балів, також багато випускників здали зовнішнє незалежне оцінювання на 196 - 198 балів, що теж є досить високим показником.
Цього року на святі традиційний вальс випускників замінили запальним виступом молодіжного танцювального колективу, у фіналі всіх учасників заходу обсипали конфетті з особливих духових гармат. Завершилося святкування на площі Перемоги салютом з безлічі різнокольорових кульок, яких випустили в небо вчорашні школярі.

 

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