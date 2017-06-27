Бердянцы об'єдналися для створення мультфільму

Деталі червня 27, 2017

Бердянськ відзначив День молоді стартом нового проекту від Першого Антикафе Бердянська і громадської організації Інститут "Республіка". Близько ста чоловік створили кадри

для мультфільму про важливість участі в житті міста кожного жителя.

- Ми дуже раді, що Бердянськ вже другий рік поспіль переміг в нашому конкурсі креативних презентацій. Створення спільного мультфільму - прекрасна ідея для привертання уваги людей. Ми чекали сьогодні не більше 40 людей, а у результаті приєдналося майже 100 чоловік. Приходили батьки з дітьми, молодь, підлітки, пенсіонери, керівники організацій і підприємств. Разом ми створювали загальний мультфільм, - розповіла координатор проекту з Києва, Юлія Трофимчук.

- Майстерня в день молоді стала другим етапом проекту. До цього, протягом двох тижнів команда художників-мультиплікаторів працювала над сценарієм і картинками. 25 червня ми запросили усіх бажаючих приєднатися до нас у кафе "Гойдалки", щоб презентувати посібник "Інструментарій для громадян" і прикрасити свої кадри. Протягом тижня кадри розмальовуватимуть колективи, вже більше 10 організацій узяли малюнки, це жіночий фітнес-клуб FitCurves, піцерія Pizza Puzle, розважальний центр "Непосидько", Vega Life - смачна і корисна їжа тільки з натуральних продуктів, інформаційно-ресурсний центр культурних комунікацій "Діалог", ПАТ БЕРТІ, ПАТ Азовкабель та інші. Коли малюнки будуть готові, почнеться обробка і монтаж. Завдяки партнерам Інституту "Республіка", створений бердянцами мультфільм облетить Україну, - повідомила координатор проекту Алла Мельничук.

Проект відбувається за підтримки Національного Демократичного Інституту (NDI) та Інституту "Республіка"(www.inrespublica.org.ua) за фінансової підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), та Уряду Канади.

Видео: https://drive.google.com/file/d/0B8oEEhPuvFSGMDQteEdPRjVSV00/view

Марія КУШНІР