У Бердянському ліцеї англієць Джош Кемп викладав як рівний рівному

Деталі червня 29, 2017

В рамках всеукраїнського проекту пришкільних мовних таборів GoCamp, ініційованого народним депутатом Мустафою Наємом і його командою GoGlobal, протягом місяця іноземні

волонтери зі всього світу навчали українських дітей бути лідерами, розвінчувати стереотипи та виходити за межі власних обмежень. І все це – англійською мовою! Іноземні волонтери зі 140 країн світу прибули до України та спочатку в дитячому оздоровчому центрі «Дніпро» Київської області пройшли орієнтаційний тренінг з адаптації і педагогічної діяльності. Ця зустріч стала найбільшим зібранням волонтерів зі всього світу в Україні і тим єдиним моментом, коли всі волонтери були разом. Протягом трьох днів вони відвідували спеціальні заняття, де їх навчали сучасним методикам викладання дисциплін англійської мовою. Цими набутими навичками вони успішно скористувалися під час мовних таборів GoCamp у школах різних населених пунктів нашої країни. Згодом протягом трьох тижнів вони проводили час із українськими дітьми, навчаючи їх долати власні обмеження та страхи як в опануванні іноземною мовою, так і в реальних життєвих ситуаціях.

Запорізька область стала однією з найактивніших учасників цього проекту. Іноземні англомовні волонтери тут працювали: у Запоріжжі (Клуб науково-технічної творчості учнівської молоді «Політ» на базі гімназії №28, Запорізький колегіум «Елінт» Запорізької міської ради), у Бердянську( багатопрофільна гімназія №2, гімназія №1 «Надія», Бердянський муніципальний ліцей), Мелітополі (навчально-виховний комплекс №16, гімназія № 5) у Дмитрівській загальноосвітній школа І-ІІІ ступенів та КАМ’ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКій районній гімназії «СКІФІЯ». Ініціатори проекту рекомендували нам поспілкуватися із волонтером із Канади Нестором Петрівом, який працював у бердянській гімназії №2 Він бере участь у проекті GoCamp вже вдруге. Нестор – представник українська діаспори в Канаді, займається захистом лісів. А ще він збирає гроші на купівлю комп'ютерів для українських шкіл. Нажаль, зустрітись з ним нам не вдалося. У нього вже закінчився термін роботи, і він повернувся на батьківщину.

Ми ж побували у таборі з вивчення англійської мови у Бердянському муніципальному ліцеї. Тут викладав волонтер із Великобританії - випускник Лондонської вищої школи економіки 22-х річний Джошуа Кемп.

Ініціатором залучення волонтера стала заступник директора з виховної роботи - за фахом викладач англійської мови Анна Українська. Саме вона першою дізналася про можливість такої плідної співпраці і подала заявку на участь у проекті.

-Наш ліцей спеціалізується на поглибленому вивченні іноземних мов і технічних наук, -розповіла заступник директора ліцею з навчальної роботи Лариса Голубова. – Тут навчаються старшокласники- понад 250 дітлахів. Взяти участь у роботі мовного табору бажання виявили 125 школярів. Це дуже корисна справа. Діти реально зробили справжній прорив у спілкуванні англійською. Мету досягнуто – мовний бар’єр подолано. У них з’явилась мотивація спілкуватися англійською, адже , виявилося, це дуже цікаво - вільно спілкуватися з носієм мови.

Свій табір дітлахи назвали «У комишах». Спільно з англійським волонтером Джошем Кемпом організували і провели чимало цікавих заходів.

-Я вперше в Україні. Для мене це прекрасний досвід і можливість пізнати цю чудову країну, - поділився Джош з авторкою цих рядків. - Тут прекрасні дітлахи. На відміну від англійських однолітків вони напрочуд вмотивовані, прагнуть високої мети. Сподіваюсь, я допоміг їм наблизитися до її досягнення. Зараз я у відпустці. Повернувшись додому, працюватиму на уряд Лондона. І чекатиму нової відпустки, щоб знову приїхати до Бердянська.

Джош лишень трохи старший за своїх вихованців, тому йому дуже легко було знайти з ним спільну мову. Він викладав їм як рівний рівним. Вони разом грали у різноманітні спортивні ігри, виконували навчальні завдання, а наприкінці роботи табору влаштували традиційний для англомовних країн «гаражний розпродаж». Дітлахи підготували для цього ярмарку різноманітні вироби і обмінювалися ними.

І школярі, і дітлахи тепер чекатимуть нової зустрічі із Джошем. А волонтер, признався, залишає тут, у бердянську, частинку свого серця. І сподівається, що його діяльність тут надихнула цих прекрасних бердянських дітлахів прагнути нових досягнень.

Олекснадра Воронцова