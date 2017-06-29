Деталі червня 29, 2017

Запорізьке музичне училище ім.Платона Майбороди щойно випустило у широкий світ 52 молодих музикантів з кваліфікацією молодшого спеціаліста. З них 15 отримали дипломи

з відзнакою. Викладачі і педагоги училища, які віддали цій плеяді перспективних митців чотири роки свого життя, певні, їх вихованці прославлятимуть наш Запорізький край на теренах України і далеко за її межами.

- Наші студенти - це особливі діти. Їх Бог поцілував у чоло. Вони присвятили себе музиці. І нестимуть це високе мистецтво між люди, сіючи і примножуючи розумне, добре, вічне, - підтвердив директор музичного училища заслужений працівник культури України Сергій Пелюк.

Саме він, мов турботливий батько, зустрічав колись цих дітлахів, як вони вступали до училища. А тепер йому в урочистий день випускного свята випало проводжати їх у широку путь.

У великій нещодавно капітально відремонтованій концертній залі закладу нині зібрався справжній аншлаг. Розділити радість з молодими музикантами прийшли батьки, рідні, друзі, а також представники влади і громадськості.

Сергій Олександрович щиро привітав всіх гостей, згадав, що за роки існування закладу тут підготували понад 50 тисяч музикантів, в тому числі, видатних. Він сердечно подякував тим, хто був дотичним до виховання творчих особистостей нинішнього випуску, - педагогам, викладачам, технічним працівникам училища, адже вони вкладали в юних музикантів свою душу. Тепер же випускники здебільшого продовжать навчання і вступатимуть до профільних вишів, в тому числі і за кордон, а частина з них піде працювати у дитячі музичні школи і школи мистецтв і навчатиме музиці дітлахів.

- Пам'ятайте, що наші номери телефонів залишаються незмінними, і ми завжди на зв'язку, - запевнив випускників у щирості вихователів і викладачів директор музучилища.

Випускники, в свою чергу, дякували викладачам і відзначали, що учитися тут їм було затишно і комфортно. Наставники щедро ділилися із вихованцями своїми фаховими здобутками. Адміністрація ж училища за підтримки засновника закладу – Запорізької обласної ради забезпечила належні умови для розвитку творчих особистостей. Сергій Пелюк відмітив, що музичне училище імені Платона Майбороди, як комунальний заклад Запорізької обласної ради, системно отримує необхідну підтримку і фінансування із обласного бюджету. Отже участь в нинішніх урочистостях першого заступника голови Запорізької обласної ради Єгора Семенкова – не випадковість. Посадовець тепло привітав випускників та їх викладачів.

- Мистецтво потрібне нам не менше, ніж лікувальні та інші соціальні заклади. І успіхи училища, його розвиток – це заслуга цілого колективу, це наші спільні зусилля і бажання зробити світ кращим, - зазначив Єгор Семенков. – Музиканти – це люди творчі. Як художник використовує фарби для картин – так ви малюєте світ сімома нотами і мільйонами їх варіантів. І цю красу ви понесете через усе життя, чи то продовжите навчання у консерваторії, чи то будете працювати, навчати дітей, грати в музичних колективах, оркестрах. У будь-якому випадку, яку дорогу ви б не обрали, бажаю вам завжди і повсюди знаходити диво, адже вам, як людям творчим, завжди потрібне диво і натхнення. І нехай ваша улюблена, найкрасивіша у світі симфонія завжди звучить у вашій душі!

Із рук першого заступника голови обласної ради отримали дипломи з відзнаками студенти кваліфікацій «Артист камерного ансамблю», «Концертмейстер», «Викладач початкових спеціалізованих мистецьких закладів», «Артист оркестру, ансамблю», «Керівник оркестру, ансамблю», «Артист хору, ансамблю», «Керівник хору, ансамблю»: Інна Герасименко, Ілона Коваль, Анастасія Сухина, Катерина Короленко, Андрій Кириллов, Катерина Буйденко, Марина Дерев’янко, Дмитро Шаламов, Олександра Зворигіна, Олена Плющакова, Вікторія Бабишкіна, Марія Токмакова, Олександр Філіпов, Катерина Фучаджиєва й Ольга Чикалова.

Привітавши випускників із отриманням дипломів і присвоєнням кваліфікаційних категорій, зі словами подяки до всіх людей, до колективу музучилища звернулися батьки випускників. Зокрема, мама випускниці Наталія Зворигіна, зазначила, що даний Богом талант дітей зміг повною мірою розвинутися саме в стінах цього храму творчості, під вмілим, професійним наставлянням викладачів.

- Більше того, разом із мистецькими навичками ви виховуєте у своїх учнях і високе почуття патріотизму, таким чином формуючи повноцінну й високорозвинену особистість, справжніх громадян своєї країни. І наше материнське серце від того радіє, повниться надією на світле майбутнє дітей і безмежною вдячністю людям, які ці чотири роки творили щасливу долю наших доньок і синів, - сказала Наталія Зворигіна.

Мама випускниці нагадала, що студенти музучилища беруть активну участь у безстроковій благодійній акції на підтримку воїнів-захисників України, ініційовану Запорізькою обласною організацією Національної спілки журналістів України. Зокрема, вони виступали у концертних програмах натхнення для бійців 9-го полку оперативного призначення національної гвардії України та 55-ої артбригади ( представники цих підрозділів також прийшли на випускний захід, щоб привітати своїх друзів-музикантів), для поранених захисників, що проходили лікування у Запорізькому військовому госпіталі. Це і квінтет духових дерев’яних інструментів під керівництвом професора Григорія Костринського, і ансамбль бандуристів під проводом викладача Наталії Балабан, і вихованці викладача по класу вокалу Володимира Турського, а також учні директора музучилища Сергія Пелюка по класу акордеону. Студентів надихав своїм особистим прикладом сам Сергій Пелюк. Адже разом із своїм прославленим колективом «Містерія» (щойно на запрошення Надзвичайного і повноважного Франції в Україні колектив давав концерт у резиденції посольства у Києві) він об’їхав з концертами чимало населених пунктів на лінії розмежування на Донбасі – виступав там для учнів місцевих музичних шкіл і підрозділів воїнів-захисників України, які боронять ці території від агресора.

За визначний внесок у справу виховання творчо обдарованої молоді Сергій Пелюк був удостоєний відзнаки відомого запорізького бізнесмена і мецената – генерального директора корпорації «Кераміст» Дмитра Зусмановича. Дмитра Марковича і творчий педагогічний і студентський колектив музучилища об’єднує міцна дружба, замішана на високій любові до мистецтва. Завдяки підтримці мецената в училищі проходять авторитетні творчі змагання – конкурс піаністів ім.Віардо, «Баянне коло на Запоріжжі», низка інших мистецьких заходів. Зокрема, саме тут, в училищі, за ініціативою Дмитра Зусмановича було презентовано скульптуру миротворця і видатного музиканта Джона Леннона. Радник генерального директора корпорації «Кераміст» Олександр Корчевський вручив директору музучилища Сергію Пелюку високу відзнаку. Ще однієї відзнаки від Дмитра Зусмановича була удостоєна випускниця училища Олександра Зворигіна. Дівчина отримала нагороду за свої високі досягнення у музиці, а також за благодійну волонтерську діяльність. Олесандра є волонтером 55-ої артбригад і регулярно відвідує свої підопічних хлопців у місцях їх дислокації.

Свято продовжилося чудовим концертом. Окрім класичних музичних творів, випускники підготували гумористичні номери подяки своїм викладачам. Кожному наставнику вони присвятили рядки щирої любові у своїх вокально-музичних композиціях.

На завершення події всі разом сфотографувалися на пам'ять і домовилися зустрітися у стінах альма матер через п’ять років. Кожен з них виходить у великий світ із заповітною мрією. Нехай же усі вони здійсняться!



Олександра Воронцова