Старовинний орден не потрапив до Туреччини

Деталі серпня 01, 2017

Чергову спробу незаконного вивезення культурної цінності виявили запорізькі митники у запорізькому міжнародному аеропорту.

Відлітаючи рейсом до сонячної Туреччини, громадянка України вирішила взяти із собою раритетну німецьку нагороду. Втім про оформлення дозвільних документів не її перевезення не подбала.

Під час митного оформлення рейсу "Запоріжжя – Стамбул" вона самостійно обрала для проходження контролю "зелений коридор", яким передбачено спрощений порядок, без заповнення митної декларації. Орден без ознак приховування знаходився у її ручній поклажі, який після перетину "білої смуги" і виявили співробітники Запорізької митниці ДФС. Факт порушення було задокументовано.

Зазначимо, що для переміщення через митний кордон старовинних нагород та інших культурних цінностей передбачено відповідний порядок. Громадянці необхідно було мати свідоцтво на право вивезення предмету, експертні висновки мистецтвознавця та провести митне оформлення.

(Ст. 373 Митного кодексу України, Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" та Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України, затвердженої наказом Міністерства культури і мистецтв України від 22 квітня 2002 року за № 258)

Запорізька митниця ДФС