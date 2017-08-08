Двадцяте, ювілейне паломництво Мелітополь-Запоріжжя

Деталі серпня 08, 2017

6 серпня 2017 року завершилася восьмиденна проща з Мелітополя до Запоріжжя. З 30 липня по 6 серпня по шляхах області 200 кілометрів з молитвами йшли представники римсько-католицької

громади Запоріжжя, області, України та гості нашої країни.

Двадцята проща до Санктуарію Бога Отця Милосердного. „Мелітополь-Запоріжжя”. Як розповідає священик Римсько-католицької церкви отець Андрій Попов, який вже багато років керує паломництвом, цього року проща пройшла у світлі 100-ї річниці Фатимських явлень Діви Марії.

Отець Андрій Попов розповів: „Перші та останні слова Діви Марії, сказані 100 років тому дітям у Фатимі були: „Моліться щоденно на Розарії. Не ображайте більше Господа Бога!”. Цей заклик, який сьогодні є не менш актуальним, став гаслом прощі. Прочани не тільки заглиблювались в суть фатимських явлень, а й відповідали на нього, щоденно молячись повним Розарієм за мир в Україні, об’єднання християн, встановлення свята на честь Бога Отця та у власних намірах”.

Останній відрізок шляху по Запоріжжю прочани пройшли під проводом трьох єпископив Харківсько-Запорізької дієцезії: ординарія Станіслава Широкорадюка, помічника Яна Собіло та емерита Мар’яна Бучека.

Проща завершилася урочистою літургією у Санктуарії Бога Отця Милосердного. Єпископ Станіслав подякував прочанам за молитви та жертви, заради яких вони стали на шлях прощі.

Найбільше запам’яталися учасникам паломництва вечірні бесіди біля вогнища, коли вони ділилися роздумами та емоціями, вели бесіди із священиками. Як розповіли учасники прощі, цей молитовний похід став не лише випробуванням, але й відкриттям можливостей для кожного учасника. Під час паломництва відбувалися щоденні Євхаристії, прочани йшли приблизно 25-27 км на день, молилися на Вервиці (всі частини), читали Коронку до Божого Милосердя та брали участь в конференціях. Спали в наметах, готували їжу просто неба. Важкі речі віз автомобіль. Для зручності прочан кожного вечора вони мали можливість прийняти душ – пересувна машина супроводжувала паломників. Місцеві мешканці по-різному реагували на прочан – хтось не розумів, що це за похід, хтось вітав, пригощав фруктами та кавунами.

Усіх учасників прощі по її закінченню щиро привітали запорізькі прихожани, які прийшли на урочисту літургію, дякували за пройдений молитовний шлях та стійкість у напрочуд спекотну погоду.