Відзначили ювілей села Гірсовка

Деталі серпня 08, 2017

155-річний ювілей села відсвяткували жителі села Гірсівка Приазовського району. «Село має цікаву історію, його основним багатством завжди були і залишаються люди, які самовідданою

працею вносять повсякденний внесок у майбутнє. Протягом багатьох років головним натхненником території є Наталя Попова. У Гірсівка першими прийняли газ, створили громаду, освоюють нові проекти. Наталія Попова на своїх тендітних, жіночих плечах несе воістину важкий і відповідальний вантаж, але це їй в радість. Вона справжній патріот свого рідного краю, головний девіз якої - «Робота на благо людей!» Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомила голова Приазовської РДА Наталія Романенко. Подяками РДА та районної ради були нагороджені: колектив Гірсівської сільсько об'єднаної територіальної громади, механізатор ФГ «Бихкало» Олег Ташева, механізатор ТОВ «Іскра» Юрій Разлуцький, завідувачка ФАПу Олена Греджева. На честь свята керівники району подарували набір посуду для групи у Гірсівському дитячому дошкільному закладі «Сонечко». На площі перед ДК гірсівцям і гостям свята вручали пам'ятні знаки з нагоди 155-річчя території, прапорці та кольорові інформаційні буклети з розповіддю про село і фотоілюстраціями. Національними болгарськими стравами всіх охочих пригощали хлібосольні гірсівскі господині.