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Фестиваль шашлику в Бердянську

Деталі
серпня 08, 2017

У Бердянську пройшов традиційний фестиваль шашлику. Незважаючи на те, що секрети приготування шашлику так і залишилися секретами, спробувати і оцінити майстерність кожного учасника

змогли всі бажаючі. Ледве встигали подавати м'ясо - численні гості фестивалю намагалися скуштувати всі представлені страви. Відкриття заходу відбулося на Приморській площі. На набережній розташувалися шашличні палатки, що продукували смачні аромати і збирали черги любителів м'ясних делікатесів. Ціни на шашлик становила від 40 грн за 100 г. Крім м'яса в асортименті були представлені і шашлик з риби, зокрема, з сома, а також камбала, запечена в фользі, і звичайно - азовські бички. Перший фестиваль шашлику пройшов в Бердянську рік тому. Тоді протягом двох днів було приготовлено понад п'ятнадцять тисяч порцій, а це майже три тони м'яса.

 

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