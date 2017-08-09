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Відкрили музей народного мистецтва

Деталі
серпня 09, 2017

У Запоріжжі відкрили музей робіт відомої запорізької вишивальниці Валентини Харлової. Валентина Харлова - заслужений учитель України, член Національної спілки майстрів народного мистецтва, народна художниця України та вишивальниця.
Музей  розташований в Запорізькій спеціалізованій школі-інтернаті II-III ступенів «Січовий колегіум» (Хортицький район, проспект Ювілейний, 19). До речі, незабаром на сесії міськради розглянуть питання про присвоєння майстрині  статусу «Почесний громадянин Запоріжжя». Валентина Харлова вишила понад 4000 вишиванок, випустила понад 3000 учнів, які відкривають школи по всьому світу, зібрала і описала понад 400 видів технік вишивки, видала кілька книг.

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