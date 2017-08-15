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Щорічний загальнонаціональний фестиваль «Запорозький Спас»

Деталі
серпня 15, 2017

ГО “Всеукраїнська федерація “Спас” спільно з Запорізькою обласною адміністрацією та Запорізькою міською радою проводить ХХI Міжнародний фестиваль

національних воїнських та традиційних культур “Запорозький Спас” імені Анатолія Єрмака. Фестиваль пройде з 18 по 20 серпня 2017 року в м. Запоріжжя.

 

В програмі фестивалю:


18 серпня.
16.00 – 18.00. Круглий стіл на тему “Національні бойові культури в контексті світової цивілізації”. ЗОДА, к. 300.


19 серпня
10.00 – 16.00. Виставка майстрів народних ремесл “Запорозький Спас”.
Концерт молодих співаків “Спадщина”.
Турнір з історичного фехтування  на Кубок “Запорозького Дуба”.
15.00 – 18.00 – Турнір з козацького фехтування на Кубок “Запорозького Дуба”.
17.00- прес-підхід учасників та організаторів фестивалю, а також VIP-гостей (заступник міністра молоді і спорту України Войтович Ярослав.  Гартвич Олександр – гранд майстер світу, доктор філософії бойових мистецтв, Шишинашвілі Реваз – президент Всеукраїнської федерації грузинської боротьби Чідаоба. Воловиков Генадій – професор французького боксу та інші)
17.00 – 18.30 – майстер-презентації шкіл і стилів бойових мистецтв від майстрів бойових мистецтв, чемпіонів світу з бойових мистецтв.
19.00 – 21.30 – видовищна програма фестивалю “Запорозький Спас” з показовими виступами шкіл бойових мистецтв та національних видів боротьби. Дійство відбудеться в прямому ефірі телебачення (Національна телерадіокомпанія України) з інтернет трансляцією в країни світу.
          Місце проведення – ЦПКіВ “Дубовий Гай”.

20 серпня
10.00 – 13.00 - народне святкування свята Спас, святкове народне гуляння “Запорозький Спас”.
Програма свята:
Показові виступи шкіл бойового мистецтва;
Нагородження учасників фестивалю;
Традиційні козацькі бої  “Лава на лаву”.
Місце проведення – ЦПКіВ “Дубовий Гай”.

Запрошуємо журналістів та всіх бажаючих зробити свій внесок в розвиток національних видів спорту та відсвяткувати День незалежності України.
Відновимо країну разом!

З повагою, PR-адміністрація фестивалю «Запорізький СПАС»
 050 869 20 69
098 660 61 22

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