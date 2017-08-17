Деталі серпня 17, 2017

Катерина Путятіна - художниця із Бердянська запрошує на авторську виставку у місцевому художньому музеї ім.Бродського. свій творчий шлях вона розпочала у

бердянській дитячій художній школі, потім навчалася в університет КНУКіМ у місті Дніпро за напрямком «Дизайн». Брала приватні уроки за напрямком «Графіка». Працювала керівником гуртка «Малювання» та «Народна творчість» в бердянському КДЮТ «Зоряний». Малювала портрети на замовлення. Зараз малює картини кольоровими олівцями в стилях «Фотореалізм» і «Fine Art». Цього року Катерина кілька разів перемагала у різних творчих конкурсах, зокрема, в арт-челенджі від Нью-Йоркського журналу Colored Pencil в категорії «Advanced»; також її робота зайняла 1 місце в американському конкурсі «3 олівці»; у серпні вона стала художником місяця (робота на обкладинці журналу + біографія і галерея робіт на 6 сторінок) в журналі Colored Pencil. В листопаді очікується її публикація в журналі Союза кольорових олівців Великобританії. Наразі художниця запрошує всіх бердянців та гостей міста на відкриття своєї виставки у художньому музеї ім. Бродського 18 серпня об 11:00 (адреса: вул. Центральна (К.Маркса), 29). Телефон для довідок: (06153) 4-51-58.