Відбувся фестиваль «Золотий Акінак»

Деталі серпня 17, 2017

У Чернігівському районі поблизу села Салтичія, на священній горі Оба-Таш, в серці скіфського степу, на місці реальних подій сивої давнини відбувся ІІ історико-етнографічний

фестиваль «Золотий Акінак», присвячений перемозі скіфів над персидським царем Дарієм більше 2500 років тому.У проведенні фестивалю взяли участь: туристична база «Великий став» під керівництвом патріота своєї землі Сергія Корпана, історико-патріотичне товариства «Великий степ» (керівник Сергій Мелешко), клуб історичного фехтування «Відродження» (м. Мелітополь, керівник С.Підкіпний), реконструктори скіфських костюмів і зброї (м. Запоріжжя, керівник В. Кушнір), клуб «Білі ворони» (м. Дніпрорудне, керівник С.Решетов), фаєр шоу «Атар» (м. Мелітополь, керівник Н.Кулешова), фаєр шоу «Огнеяра» (м. Бердянськ, керівник Т.Щербак).

Гості фестивалю взяли участь в старовинному обряді виливання вина на меч Арія, побачили, як проходять випробування на силу, мужність та військову вправність юні воїни скіфського царя Іданфірса, наскільки вправні в бою чарівні амазонки, якими видами зброї володіли наші славні пращури.

У розважальній частині свята «Скіфські ігри» дві команди — «скіфів» та «амазонок» змагалися між собою у влучності, силі, винахідливості. Крім видовищних змагань, туристи могли оглянути та випробувати на собі дію «місць сили» — полежати на величезних брилах з кварцевими стрижнями, торкнутися до давніх глиб, посидіти на гранітних «тронах», просто помилуватися неймовірно мальовничими краєвидами, які відкривалися з вершини гори Оба-Таш. А хороводи в храмі вогню та мегалітичному лабіринті під бій барабанів надовго запам’ятаються всім учасникам свята. І на завершення ігрищ степних народів всі спостерігали за яскравим фаєр шоу, яке було дійсно оригінальним і феєричним.