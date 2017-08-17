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Центр підтримки сімі у парку

Деталі
серпня 17, 2017

У Мелітопольському  міському парку культури і відпочинку ім. Горького в Мелітополі пройшов справжнє свято дитинства. У приміщенні колишнього 3D кінотеатру відкрився

перший в Мелітополі центр «Простір для дітей, сім'ї та молоді». Відкриття центру стало можливим завдяки співпраці Запорізького обласного благодійного фонду «Посмішка дитини», УВКБ (Управління верховного комісара) ООН і Мелітопольської міської влади. Робота нового центру орієнтована в першу чергу на переселенців, однак, проводити в ньому весело, цікаво і пізнавально час можуть всі жителі   міста.

 

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