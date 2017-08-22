Фестиваль козацьких бойових мистецтв в парку «Дубовий гай»

Деталі серпня 22, 2017

Два дня 19 і 20 серпня в парку «Дубовий гай» проходили змагання з козацьких бойових мистецтв, організовані Всеукраїнської федерації «Спас». Працював ярмарок майстрів

народної творчості. Найцікавішим моментом закриття фестивалю були традиційні бої «Лава на лаву». Змагання відбулися 19 серпня, а ось найцікавішим моментом закриття фестивалю були традиційні бої «Лава на лаву». Це були вже не змагання, а суто дружні бої. У них взяли участь близько 50 учасників фестивалю з різних міст, які виявили бажання стати в лаву. Цього разу в лавах були навіть кобзарі. Свято пройшло в народних традиціях, в дружній, майже сімейній атмосфері.





Олександр Максимов текст, фото