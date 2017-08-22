19 років храму Преображення Господня!

Деталі серпня 22, 2017

Свято «яблучного Спаса» вшанували в храмі Преображення Господнього традиційною літургією, та освяченням плодів. Літургію служив настоятель храма отець Василь Калин, відомий

запорожцям ще своєю просвітницькою і волонтерською діяльністью. В цьому році виповнюється майже ювілей храму -19 років з часу заснування. Редакція «Запорізької правди» поздоровляє отця Василя Калина з цією датою, та бажає йому Божої благодаті і традиційного «Многая літа»!