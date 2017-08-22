Свято журналістських талантів на Запоріжжі

Деталі серпня 22, 2017

Національна спілка журналістів України вперше провела церемонію нагородження переможців та лауреатів щорічного творчого конкурсу не в столиці, а на виїзді - в Запоріжжі. Наше місто було

вибране не випадково: Запорізька обласна організація другий рік поспіль визнана кращою в Україні. Крім того, в нашій області - найбільша кількість відзначених учасників у різних номінаціях цього престижного творчого конкурсу.

Перед початком власне церемонії всі зібралися в прес-центрі «Журналіст» ЗОО НСЖУ. Гості – вони ж і учасники творчого змагання - приїхали з різних куточків України – з Кієва, Закарпаття, Вінниці, Полтави, Кропивницького, Харкова, Черкас, Луганської та Донецької областей. Організаторів конкурсу представляли голова Національної Спілки журналістів України Сергій Томіленко та секретарі НСЖУ Зоя Шарикова, Олександр Бриж і Віталій Голубєв.

Після переднього слова голови НСЖУ Сергія Томіленка та короткого знайомства учасники заходу відбули до місця проведення урочистої церемонії нагородження. А ним за гарною традицією, що склалася на Запоріжжі вже протягом кількох десятиліть – найвизначніші події та таланти відзначати на славетній Хортиці, щоб надихнутися її наснагою та духовною силою, - обрали територію єдиного в Україні Кінного театру «Запорізькі козаки», розташованого на острові.

Попри літню спеку, Хортиця зустріла їх прохолодним вітерцем з Дніпра, настояним на пахощах чебрецю та полину із заповідних степів та вікових гранітних скель, розписними стінами українських хат на козацькій залозі, жовтогарячими головами соняхів над тином і привітними посмішками, теплом сердець господарів. Учасниками свята окрім власне переможців, були також члени правління Запорізької обласної організації та журналісти місцевих видань.

До початку церемонії гості знайомилися з експозиціями музею старожитностей, фотографувалися біля кам’яних баб та виставки сувенірів, спілкувалися між собою. Атмосфера з перших же хвилин була святковою і водночас – дуже щирою, сімейною. Адже зібралися люди, образно кажучи, «однієї крові», а Хортиця з властивою їй одній аурою безмежного простору і свободи привнесла в душу кожного відчуття спорідненості і відкритості.

Свято журналістських талантів розпочав піснею про Запорізький край заслужений артист України, лауреат Міжнародних конкурсів, член нашої спілки Анатолій Сердюк. Учасників урочистої церемонії привітали голова Національної Спілки журналістів України Сергій Томіленко та голова Запорізької обласної організації НСЖУ Наталія Кузьменко.

А потім розпочалася церемонія нагородження, яку проводили голова та секретарі НСЖУ.

Серед запорізьких переможців Всеукраїнського творчого конкурсу нагороди за перше місце вручені: в номінації «Краща обласна організація НСЖУ» - Запорізькій обласній організації, голова – Наталія Кузьменко. в номінації «Журналіст року» - Ірині Левченко, власному кореспонденту газети «Факти і коментарі» в Запорізькій області.

У спеціальній номінації «Кращий журналістський матеріал про події на Сході України (в зоні АТО)» нагороду за перше місце присуджено Герману Дубініну, журналісту «Радіо Запоріжжя», учаснику АТО за радіоп´єсу «Бліндаж», в номінації «Краще регіональне інтернет-медіа» нагороду вручено колективу Інтернет-медіа Рro.Вerdyansk, м. Бердянськ.

Відзначилися запорізькі журналісти і в інших номінаціях. Заохочувальними призами відзначені міськрайонні газети «Пологівські вісті», м. Пологи, головний редактор Ірина Лісова – за кращу журналістську акцію, «Новий день», м. Мелітополь, головний редактор Діляра Кудусова та «Південна зоря» - м. Бердянськ, головний редактор Віктор Михайличенко в номінації «Краща міськрайонна газета».

Наприкінці церемонії голова НСЖУ Сергій Томіленко вручив також найвищі нагороди Національної Спілки журналістів України – Почесні Знаки - відомим запорізьким журналістам, ветеранам спілки Василю Федині та Миколі Бордюжі.

Гідним продовженням свята стала вистава Кінного театру, в ході якої відбувся жартівливий обряд посвячення в козаки ветерана запорізької журналістики Василя Федини, голови правління НСЖУ Сергія Томіленка та секретаря НСЖУ Олександра Брижа. І, хоч саме дійство було веселим і жартівливим, Грамоти посвяченим козацький батько вручив справжнісінькі.

Дружнє спілкування за козацькими столами, професійні розмови, обмін думками, пісні, жарти, численні журналістські байки завершили свято журналістських талантів на острові Хортиця. Гості щиро дякували за гарну організацію церемонії, відзначаючи наснагу і добру енергетику, яку подарувала Хортиця всім журналістам.

Наша ж обласна організація НСЖУ, в свою чергу, щиро вдячна Кінному театру і всім, хто допоміг організувати свято журналістських талантів України на Запоріжжі.

Валентина Бистрова