Музичний концерт від талантів ЗТМК

Деталі серпня 28, 2017

На сцені клубу військової частини 3029 НГУ, виступили талановиті працівники Запорізького титаномагнієвого комбінату. Заводчани завітали привітати військовослужбовців 9-го полку оперативного призначення з Днем Незалежності та передати бійцям свої слова підтримки.

«Ми вдячні вам за те, що ви в нас є. Ви наша сила та надійний захист. Бажаємо вам здоров’я та наснаги, дорогі наші захисники!» - привітала військовослужбовців солістка творчого колективу ЗТМК Олена Безкоровайна.

Хлопці та дівчата виконували на сцені клубу популярні музичні хіти та авторські пісні під гітару, зриваючи шквал оплесків та посмішок. Музиканти створили позитивну, радісну атмосферу та наприкінці програми запросили гвардійців на сцену разом танцювати.

По закінченню програми всі разом сфотографувалися та обмінялися люб’язностями. Творчий колектив ЗТМК пообіцяв приїхати знову та вже з назвою колективу.



Олег Соловйов