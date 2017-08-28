Monday, August 28, 2017
    .
    • .

Музичний концерт від талантів ЗТМК

Деталі
серпня 28, 2017

На сцені клубу військової частини 3029 НГУ, виступили талановиті працівники Запорізького титаномагнієвого комбінату. Заводчани завітали привітати військовослужбовців 9-го полку оперативного призначення з Днем Незалежності та передати бійцям свої слова підтримки.
    «Ми вдячні вам за те, що ви в нас є. Ви наша сила та надійний захист. Бажаємо вам здоров’я та наснаги, дорогі наші захисники!» - привітала військовослужбовців солістка творчого колективу ЗТМК Олена Безкоровайна.
    Хлопці та дівчата виконували на сцені клубу популярні музичні хіти та авторські пісні під гітару, зриваючи шквал оплесків та посмішок. Музиканти створили позитивну, радісну атмосферу та наприкінці програми запросили гвардійців на сцену разом танцювати.
    По закінченню програми всі разом сфотографувалися та обмінялися люб’язностями. Творчий колектив ЗТМК пообіцяв приїхати знову та вже з назвою колективу.


    Олег Соловйов

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large79

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

kot

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 