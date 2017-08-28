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Курси української мови у м. Запоріжжя

Деталі
серпня 28, 2017

У Запоріжжі, зокрема у обласній бібліотеці для юнацтва,  відкрито набір на безкоштовні курси української мови, які стартують у жовтні. Курси абсолютно безкоштовні, на них

запрошують всіх бажаючих, незалежно від віку і рівня знань, хто хоче поліпшити свої знання державної мови, подолати мовний бар'єр навчитися правильно говорити.
Подібні курси проводяться в Запоріжжі вже не перший раз. Записатися на курси можна, заповнивши анкету. Крім того, організатори шукають волонтерів, які готові вчити людей українському.

 

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