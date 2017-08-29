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Квіти для Запоріжжя

Деталі
серпня 29, 2017

Близько 80 тис. квітів цієї весни були висаджені на вулицях, в парках і скверах Запоріжжя. Протягом усього весняно-літнього періоду робочі місцевого  «Зеленбуду» упорядковували

міські клумби - доглядали за квітами, удобрювали, в особливо спекотні дні інтенсивно їх поливали. У роботах задіяні практично всі фахівці підприємства - понад 260 осіб. Ще близько 10 тисяч квітів озеленювачі висадили  до святкових дат - Дня прапора та Дня незалежності України.

 

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