Квіти для Запоріжжя

Деталі серпня 29, 2017

Близько 80 тис. квітів цієї весни були висаджені на вулицях, в парках і скверах Запоріжжя. Протягом усього весняно-літнього періоду робочі місцевого «Зеленбуду» упорядковували

міські клумби - доглядали за квітами, удобрювали, в особливо спекотні дні інтенсивно їх поливали. У роботах задіяні практично всі фахівці підприємства - понад 260 осіб. Ще близько 10 тисяч квітів озеленювачі висадили до святкових дат - Дня прапора та Дня незалежності України.