День Незалежності України в Запоріжжі прикрасило «Національне подвір’я»

Деталі серпня 29, 2017

У святкових заходах, що відбулися в Запоріжжі з нагоди 26-річниці Незалежності України, достойне місце посіло «Національне подвір’я», де всіх гостей свята вітали польською, німецькою,

болгарською, чеською та іншими мовами.

Після урочистої ходи за участю військових частин Національної гвардії, прикордонної служби, окремих бригад ВСУ, ГУ Національної поліції, відбувся яскравий плац-концерт військових духових оркестрів. Далі на запоріжців та гостей міста очікувала виставка військової техніки, ярмарок виробів майстрів декоративно-прикладного мистецтва, «Національне подвір’я» національно-культурних товариств та розважальна програма.

Національно-культурні товариства Запоріжжя та Мелітополя, які взяли участь в презентації «Національного подвір’я», привітав голова облдержадміністрації Костянтин Бриль та народний депутат України Ігор Артюшенко.

Запорізька єврейська громада «Яхад», Запорізьке обласне товариство болгарської культури та «Арабський центр в Запоріжжі», «Культурно-просвітницьке товариство «Богемія», «Мелітопольське товариство за німецьку самобутність «Відергебурт», «Мелітопольське товариство греків», Мелітопольське україно-польське культурно-просвітнє товариство «Полонія», «Мелітопольське україно-грузинське товариство «Сакартвело» прикрасили святкування неповторним колоритом.

Гості свята із цікавістю дивилися на зразки народного мистецтва, на «Інтеркультурний парк», слухали пісні різними мовами та знайомилися із культурою різних народів, які мешкають у Запорізькому регіоні.