У військовій частині 3029 пройшла зустріч з єпископом православної церкви

Деталі серпня 30, 2017

29-го серпня до розташування 9-го полку оперативного призначення завітав Фотій єпископ Запорізький і Мелітопольський Української Православної Церкви Київського патріархату.

Метою візиту була бесіда з особовим складом на тему «Самогубства», яка, на жаль, є дуже актуальною в Україні на теперішній час. Під час розмови були розглянуті усі можливі аспекти теми, починаючи з причин самогубства, умов, думок, внутрішнього світу людини та байдужості людей до проблем оточуючих. Також були приведені приклади з життя, церковних книг, алегоричних образів, філософічних розповідей та багато іншого. Гвардійці дуже серйозно поставились до тематики зустрічі та активно приймали участь, щоб якнайкраще розібрати насущне питання. «Найчастіше людям байдуже на усі проблеми, поки це не торкнеться їх власного життя – прокоментував старший солдат Сергій Бурий – І саме ця загальна байдужість приводить навіть найсильніших людей до непоправних помилок». Наприкінці, усі присутні зробили певні висновки, поділились своїми враженнями, своїми історіями та подякували гостям за цікаву зустріч. «У житті кожної людини може статися якась трагедія– зазначив капелан частини Отець Віктор – І нам важливо, щоб ці люди, не дивлячись на усі проблеми, пам’ятали, що вони не одинокі і що вихід завжди знайдеться».



Анатолій Гололобов