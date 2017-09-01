Запорізькі поліцейські привітали школярів з Днем знань

До Дня знань на території Запорізької області посилено охорону громадського порядку. Також у рамках всеукраїнської операції «Урок з поліцейським» правоохоронці відвідали навчальні заклади у населених пунктах області та провели профілактичні бесіди з учнями.
1 вересня у загальноосвітніх навчальних закладах на території Запорізької області до Дня знань відбулось 532 святкові заходи. На охорону громадського порядку задіяно 1085 поліцейських: працівники ювенальної превенції, групи реагування патрульної поліції, кінологи, інших підрозділів Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.
Окрім забезпечення правопорядку в школах, правоохоронці посилили охорону громадського порядку у місцях масового скупчення молоді у всіх населених пунктах області.
Також в рамках Всеукраїнського профілактичного заходу «Урок з поліцейським» працівники поліції Запорізької області провели у школах та ліцеях профілактичні лекції і бесіди з учнями навчальних закладів молодших класів.
Правоохоронці нагадали дітям правила поведінки у школі та в побуті, з безпеки дорожнього руху, як себе поводити у разі знахідки вибухонебезпечних предметів.
Поліцейські привітали школярів зі святом, побажали успіхів у навчанні та бути законослухняними громадянами.
Відділ комунікації поліції в Запорізькій області
Швидко, легко й безкоштовно
Політика | Економіка | Культура | Суспільство | Наука & Технології | Спорт | Здоров’я