Monday, September 11, 2017
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В Якимівці презентували унікальну книгу про запорізьких героїв АТО

Деталі
вересня 11, 2017

За сприяння депутата Запорізької обласної ради Людмили Любім в Якимівці Якимівського району презентовано унікальну книгу «Журавлі летять у вирій». Її автором є добре відомий

краєзнавець, директор Якимівського районного історико-краєзнавчого музею Віктор Гнєдашев.
Книга – це зворушлива розповідь про історію 23-го окремого мотопіхотного батальйону, про його командирів і бійців, про запеклі бої і повсякденне життя військовослужбовців. За словами автора, хоча книга була задумана як літопис  про якимівських хлопців, які загинули у боях на сході України, та доля розпорядилась інакше. В процесі роботи над виданням надійшла пропозиція розширити інформацію про сучасних захисників Вітчизни всієї Запорізької області. В документальній книзі «Журавлі летять у вирій» перед читачем постають захисники рідної землі, різні за віком, але об’єднані участю в Антитерористичній операції на сході країни.
- Про війну писати складно. Перш за все, це - емоції. Це робота на нервовому зламі. І остання крапка в роботі була покладена через очі. Очі тих, хто загинув. Вони дивляться і чекають. І відмовити не можна. Книга про людей. Тому й вийшла вона людяною. Зібрано багато фотографій. Вони підкреслюють своїми емоціями емоції авторського тексту, - відзначив автор книги Віктор Гнєдашев.
А на презентації емоції виплескувались назовні. Депутат Запорізької обласної ради Людмила Любім, земляки відважних якимівців дякували батькам загиблих синів, дружинам загиблих чоловіків, іншим родичам за їх терпіння, за виховання, за допомогу і за високий патріотичний дух. Під час виступів гостей, у більшості це - герої книги, у самого автора та навіть у бійців, які пройшли цю війну, блищали сльози.
- Книга Віктора Гнєдашева – це нове слово у висвітленні і сучасної історії України, і сучасної історії Запорізького краю, - відзначила Людмила Любім.   
Наприкінці презентації Віктор Гнєдашев подарував сигнальний варіант книги родинам загиблих бійців 23-го окремого мотопіхотного батальйону, дружинам бійців батальйону та комбатам.
Видання книги заплановане на 14 жовтня цього року.

 

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