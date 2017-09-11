Monday, September 11, 2017
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День міста у Дніпрі

Деталі
вересня 11, 2017

9 вересня Дніпро яскраво відсвяткував своє найбільше свято -день міста. Найбільшою подією свята була карнавальна, костюмована хода, в якій взяли участь близько 7 тисяч

осіб. Вулицями міста маршували духові оркестри, проїхали байкери, пройшли колони молоді, спортивні і громадські організаціі. Свято відбувалось у різних локаціях, майже по всьому центру міста. У запорожців є в кого брати приклад, як треба святкувати.
Олександр Максимов текст, фото

 

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