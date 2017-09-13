Запорізький планетарій відкриває небесні таємниці

Деталі вересня 13, 2017

У вересні в Запоріжжі, в міському центрі дитячої та юнацької творчості (пл. Запорізька, 1), урочисто відкрили планетарій і відновили роботу астрономічного гуртка. Його очолив керівник авторитетного запорізького астроклубу «Альтаїр» Євген Петриченко. Крім лекцій в планетарії, він тепер веде тут астрономічний гурток для дітей.

- На сьогоднішній день будь-яка аматорська діяльність (в сфері вивчення космосу. - Авт.) є і науковою. Ми співпрацюємо як волонтери вже близько 5 років з Чилійською обсерваторією, переводимо їх фільми для України, ведемо сторінку в Facebook , - повідомив Євген.

Він привіз в ЦДЮТ телескоп, зібраний своїми руками. Це рефлектор - ньютоновский телескоп, який використовує дзеркало як світлозбиральний елемент. Заняття проводитимуть на майданчику біля Центру: сюди будуть виносити телескоп, щоб діти могли побачити ті небесні тіла, які реально фіксувати в наших широтах.

Відродженню досліджень космічних глибин в Запоріжжі багато в чому посприяв комбінат «Запоріжсталь». У рамках започаткованого металургами конкурсу соцальних ініціатив «Ми - це місто» підприємство профінансувало проект на суму 80 тис. Грн. Завдяки чому придбано необхідне обладнання: DLP-проектор Optoma EH-500, сферичне дзеркало і сферичні пізнавальні фільми. Поки у планетарію є чотири півгодинних стрічки про космос і світобудову. Це фільми Чилійській обсерваторії, які перевели вже тут, в Запоріжжі, силами астроклубу “Альтаїр".

Також придбана м'які безкаркасні меблі для забезпечення повного комфорту під час перегляду фільмів.

В цілому ж на відродження планетарію було витрачено близько 300 тис грн, в тому числі з міського бюджету і коштів фонду депутатів Запорізької міської ради. Гроші витрачені на виконання ремонтних робіт, придбання і установку кондиціонера, інші необхідні речі.

На стінах приміщення представлені фотографії запорізького астроклубу «Альтаїр». Серед них є і ті фото поверхні місяця, які перемогли в конкурсі NASA.

У планетарії проводитимуть екскурсії для школярів, але і запорожці , що не підпадають під цю категорію, також зможуть безкоштовно потрапити на показ і лекцію за попереднім записом. Втім, як зазначили організатори, благодійні внески вітаються - гроші потрібні і на розвиток планетарію, і на закупівлю нових.



Валерія Євгеньєва, Олександр Максимов(фото)