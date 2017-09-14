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Відкритий фестиваль Альтернативного українського театру

Деталі
вересня 14, 2017

У четвер, 21 вересня, в Запоріжжі стартує VI Відкритий фестиваль Альтернативного українського театру «Золота Хортиця - 2017». Фестиваль триватиме до 30 вересня

на базі муніципального театру-лабораторії «Ві». Урочиста церемонії відкриття «Золотої Хортиці» відбудеться  на площі Маяковського у день відкриття фесту.Жителів і гостей міста чекає багато сюрпризів. Під час відкриття фестивалю працюватимуть різні інтерактивні локації, присвячені театральному мистецтву: «грим-майстерня», «фото-зона», «театральна бібліотека», «музична локація». Вперше муніципальний театр-лабораторія «Ві» представить запорожцям і гостям міста вуличну виставу «Кольоровий сон. Птаха».

 

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