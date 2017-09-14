У Запорізькій області проходить Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності

Деталі вересня 14, 2017

Майже два тижні тому розпочався новий навчальний рік. Діти знову пішли до дитячих садків та шкіл. В той час, коли батьки на роботі, а дитина вже прийшла з навчання, маля може

стати жертвою власної необачності. Дорогою до школи і, навіть вдома, на малюка може чатувати небезпека, до якої він має бути готовий, а саме газові та електроприлади, небезпечні хімічні речовини та сполуки, ліки.

На початку тижня розпочався Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності у навчальних закладах області. В рамках Тижню, 13 вересня запорізькі рятувальники в обласній бібліотеці ім. Горького провели роз’яснювальну роботу, куди завітали школярі міста для того, щоб краще познайомитися з професією рятувальника та дізнатися про найголовніше – власну безпеку. Діти відвідали яскраву виставку творчих робіт на протипожежну тематику, прослухати лекцію з основ безпеки життєдіяльності і відчули себе справжніми вогнеборцями. Навпроти центрального входу до обласної бібліотеки рятувальники встановили пожежний автомобіль, поруч з яким бійці ДСНС продемонстрували дітлахам можливості аварійно-рятувальної техніки. Найцікавішим для дітей виявилося «перевтілення»– дітлаха переодягалися у бойовий одяг рятувальників, і наче справжні професіонали подавали воду для гасіння умовної пожежі. А допоміг дітям ближче познайомитися з мужньою професією «приборкувачів вогню» сміливий Вогнегасник.

Також,у рамках заходу на території бібліотеки працював пересувний консультаційний пункт. Діти разом з вчителями із задоволенням присвятив декілька хвилин свого часу, аби ще раз пригадати елементарні правила безпеки життєдіяльності, а також отримати профілактичні листівки, яскраві календарики та газету «Ситуація».

У рамках проведення Тижня знань та святкування професійного свята Дня рятівника у навчальних закладах області проводитимуться виховні години, під час яких дітей навчатимуть правилам безпечної поведінки у навколишньому середовищі. Давайте разом створювати власну територію безпеки для світлого та щасливого майбутнього наших дітей!



ГУ ДСНС України у Запорізькій області