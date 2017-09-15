Гвардійці військової частини 3029 приєднались до урочистостей у театрі ім. В.Г. Магара

Деталі вересня 15, 2017

14-го вересня у Запорізькому музично-драматичному театрі ім. В.Г. Магара відбулась церемонія нагородження учасників бойових дій почесним званням «Народний Герой України».

Урочистості розпочались з виконання Державного гімну та молитви військового капелану. Далі усі присутні вшанували загиблих воїнів хвилиною мовчання, після чого розпочалось нагородження цих простих, але мужніх захисників своєї держави. За кожною нагородою є справжня вражаюча історія тих подвигів на які неодноразово відважувались наші бійці. Кожна розповідь, кожна нагорода, кожна людина, яка підіймалась на сцену супроводжувалась бурхливими оплесками гостей, які стоячи вітали своїх побратимів. Слова вдячності, слова скорботи, слова радості та щирої надії лунали сьогодні зі сцени і чуючи їх, кожна людина відчувала неабияку гордість. Серед нагороджених бійців також були волонтери Львівщини відомі під назвою Хада Мада від англійського «Hand Made», що означає «своїми руками». І дійсно, назва точно відображає кропітку працю волонтерів, адже серед них є жінки, які власноруч пошили більше 2,5 тисяч «балаклав», «кікімор», та спеціальних рукавиць; приготували більше мільйона порцій сухих борщів і супів та пофарбували не одну тисячу маскувальних сітей, коли скінчилась камуфляжна тканина. «Коли нам приводили статистичні дані про роботу жінок, я просто стояв з відкритим ротом – зазначив старший солдат Денис Вікторов – Якщо раніше я не розумів цього, то тепер чітко усвідомлюю, що за мужніми спинами фронтовиків, стоїть не менш героїчний тил». Окрім цього були нагороджені, санітари, медики, звичайні солдати та навіть сімнадцятирічний захисник нашої держави, який віддав своє життя, заради майбутнього своїх близьких. «Жоден фільм, жодна книга, жоден голлівудський блокбастер не вартий і п’яти слів таких людей – поділився враженнями лейтенант Артем Чорниш – Вони надихають робити більше і надихають ніколи не здаватись. Дякуємо Вам, Герої!»



Анатолій Гололобов