Шановний колеги, дорогі ветерани!

Деталі вересня 15, 2017

Прийміть щирі вітання і найкращі побажання з нагоди відзначення професійного свята

ДНЯ РЯТІВНИКА!



Відзначення цього свята є державним визнанням неоціненного внеску аварійно-рятувальних служб, пожежно-рятувальних підрозділів, інших спеціальних формувань, а також громадян у справу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, захисту життя і здоров’я людей.

Тож, у цей святковий день бажаю Вам міцного козацького здоров’я, сімейного затишку та благополуччя, побільше життєвих благ і якомога менше тривожних хвилин. Нехай мир і злагода панують у Вашій домівці, а Господь Бог оберігає Вас від усіх негараздів.

З повагою,

начальник ГУ ДСНС України

у Запорізькій області генерал-майор

служби цивільного захисту О. М. Лепський



17.09.2017 р.