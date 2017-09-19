Tuesday, September 19, 2017
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Оркестр військової частини 3029 привітав жителів Запорізької області яскравими виступами

Деталі
вересня 19, 2017

16-го вересня гвардійці приєднались до урочистого мітингу з нагоди Дня заснування міста Вільнянськ. Мітинг розпочався святковим парадом під супроводом військового оркестру на чолі

з диригентом майором Ігорем Ромалійським. Під час святкування на головній площі були нагороджені почесні жителі міста, згадані усі люди, які зробили вагомий внесок у розвиток рідного краю та навіть врученні паспорти юним підліткам. Далі концерт продовжився танцювальними виступами молоді, патріотичними піснями та красивими віршами. По завершенню урочистостей, музичний оркестр особисто привітав усіх присутніх своєю неповторною грою та бадьорою музикою. Після цього гвардійці вирушили до наступного міста Приморськ, який також святкував річницю створення міста. На святі був представлений дуже широкий репертуар професійної музики, яка дуже сильно сподобалась приморцям. Під час виступів створилась така жвава атмосфера, що кожен з присутніх зарядився веселим настроєм і ще довго підтримував музикантів своїми оплесками: «Це було дуже круто, драйвово, емоційно та професійно!» - поділилась враженнями студентка Анастасія. І дійсно оркестр неабияк вразив приморців, а вже наступного дня він також привітав жителів Бердянську з Днем народження їхнього міста. До концерту приєднався музичний гурт «3029» солісти якого вразили присутніх своїми авторськими піснями. «Куди б ми не прихали нам скрізь були раді – зазначив музикант Марк Тюхта – Люди підтримували нас, підспівували і щиро дякували, а ми у свою чергу викладались на повну, щоб подарувати їм ще більше приємних почуттів».

 


Анатолій Гололобов

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