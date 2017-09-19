У Запоріжжі знову будуть змагатися молоді поети та автори-виконавці

Завершується прийом творчих доробків на творчий конкурс «Хортицькі дзвони - 2017».
З 2014 року, впродовж трьох років, Запорізький національний університет
проводить Всеукраїнський конкурс молодої української поезії та авторської пісні імені Марини Брацило «Хортицькі дзвони». Конкурс засновано в пам’ять про випускницю університету, поетесу та пісняра Марину Брацило, яка трагічно загинула за невідомих обставин у м. Київ влітку 2013 року. Молода мисткиня залишила по собі яскраву творчу спадщину, засвідчивши своїм прикладом, що літературне обдарування слід розвивати змолоду.
Цього року, за традицією, в березні місяці конкурс стартував вчетверте. Підсумки пошуків молодих талантів буде підбито до дня народження поетеси - 2 грудня 2017 року.
Молодим поетам та авторам-виконавцям ще можна заявити про себе до 15 жовтня 2017 року. На конкурс слід подавати 20-25 віршів у номінації «Поезія» або дві пісні, записані в аудіоформаті в номінації «Авторська пісня». Вік учасників від 15 до 25 років. Мова творів - українська.
Всіх охочих запрошують до участі у Всеукраїнському конкурсі молодої української поезії і та української авторської пісні імені Марини Брацило «Хортицькі дзвони».
Умови конкурсу – на сторінці
https://www.facebook.com/groups/1527267270846664/permalink/1945639679009419/
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