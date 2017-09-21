Багатонаціональні свята єднають Запорізький край

Деталі вересня 21, 2017

Національно-культурні товариства Запорізької області за підтримки Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації беруть

участь у масштабних святкових заходах першого місяця осені – Днях міст, фестивалях. Це – ще одне нагадування про той факт, що в нашій області у мирі та дружбі живуть багато національностей.

- Наш Запорізький край став рідною домівкою більше як для 100 національностей, - говорить директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації Владислав Мороко. - Це ціла багатонаціональна родина. Нам є що показати і є чим поділитися. І головне наше багатство - це люди, які є носіями різних культур і які вносять різноманітність в духовність Запоріжжя. Під час фестивалів наші національності презентували свою культуру, і ми зробимо все можливе і неможливе, щоб такі фестивалі тривали як прекрасна традиція та можливість для національних товариств проявити себе .

Так, 16 вересня біля Маріуполя в селі Малоянисоль відбувся сімнадцятий Всеукраїнський фестиваль грецької культури «Мега Йорти» ім. Доната Патричі, на який прибули представники грецьких товариств і творчі колективи з багатьох регіонів України. Цього року масштабне свято присвячено 85-річчю Донецької області. У святкових заходах взяли участь генеральний консул Греції в Маріуполі Елені Георгопулу, голова Федерації грецьких товариств України Олександра Проценко-Пічаджі та інші шановні гості.

У складі групи із Запоріжжя на святі побували вихованці й викладачі недільної грецької школи «Філоксенія», Запорізьке товариство греків «Еллада» на чолі з Наталією Зурначіді було представлено вокальним ансамблем «Астерья», який гідно виступив на великій сцені перед численними гостями з України та Греції.

Фестиваль проходив на Грецькій площі ім. П. Бумбураса, де зведено пам'ятники видатним грецьким діячам-уродженцям села та грекам, які загинули під час сталінських репресій.

«Мега Йорти» («Велике свято» грецькою) зібрало не лише представників грецької діаспори, а й мешканців краю інших національностей. Гості фестивалю змогли ознайомитися з національними видами мистецтва, стравами грецької кухні, побачити яскраву театралізовану ходу представників 90 грецьких товариств, а також грецьку боротьбу «куреш». Працювало «Містечко майстрів» з національними дворами, відбувся конкурс краси і талантів «Перлина Приазов'я 2017».

У Бердянську святкування Дня міста тривало кілька днів, основні заходи відбувалися з 14 по 17 вересня. Свято прикрасили фестиваль національних меншин «Джерела рідного краю» та фестиваль болгарської культури «Ізвор». Два національно-культурні фестивалі проходили на площі Єдності на честь 190-річчя заснування та 74-ї річниці визволення міста від нацистських загарбників, Представники національних товариств яскраво привітали мешканців та гостей курортного міста. Барвистий фестиваль національних культур «Джерела рідного краю» зібрав сотні бердянців. Національні товариства познайомили гостей з творчістю і фольклорним колоритом етносів краю, виконавши безліч танцювальних і вокальних номерів.

В місті регулярно проводяться етнонаціональні фестивалі, діють фольклорні колективи.

День міста у Приморську 16 вересня ознаменувався яскравим святом, на яке завітали представники багатьох національностей з усієї Запорізької області. Різні національно-культурні товариства поєдналися в рамках Всеукраїнського фестивалю мистецтв національних культур «Ми – українські» та заходу «Приазовський Інтер-фольк». Ці культурно-мистецькі події були презентовані за підтримки комунальної установи «Обласний методичний центр культури і мистецтва» Запорізької обласної ради та Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації.

На святі презентували свою культуру і традиції представники Запоріжжя та Мелітополя - етно-фольк колектив «Жайворонки» товариства української культури «Чумацький шлях» (голова - Тетяна Дудка), студія грузинського танцю «Імеді» (керівник - Малхаз Чахвашвілі) громадської організації «Запорізьке міське грузинське товариство ім. Шота Руставелі» (голова - Мамука Качлішвілі), Мелітопольське україно-польське культурно-просвітнє товариство «Полонія» (керівник Наталія Козиряцька) та спілка поляків Запоріжжя «Полонія» (голова - Лідія Єгорова).