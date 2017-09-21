Thursday, September 21, 2017
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У ГУЛЯЙПОЛІ АРХЕОЛОГИ ПОЧАЛИ РОЗКОПКИ ЦЕРКВИ, ЗНИЩЕНОЇ КОМУНІСТАМИ

Деталі
вересня 21, 2017

Запорізькі археологи в центральному парку Гуляйполя почали розкопки старої Свято-Троїцької церкви, яку підірвали свого часу комуністи. За словами краєзнавця Сергія Звілінского, який

також бере участь в розкопках, археологи виявили основу і контури фундаменту церковної дзвіниці, де розташовувався головний вхід до храму.
- Серед матеріалів - значна кількість цегли, фрагменти скляного, фарфорового і фаянсового посуду. Цікавою знахідкою є мідний натільний медальйон часів Російської імперії, а також (попередньо) куля з японської гвинтівки Арисака (калібр 6,5 мм), які використовувалися російської імперської армією за часів Першої світової війни, а отже і в період Громадянської війни, - розповів журналістам Сергій.
Більш детальну інформацію фахівці отримають після наукового дослідження матеріалів. Наразі роботи тривають. Поки археологи вели розкопки, священики району взяли участь в спорудженні каплиці у пам'ять про покійних парафіян зруйнованої церкви.

 

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