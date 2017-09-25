Міжнародна наукова конференція у Запоріжжі пройшла за участі священиків різних конфесій

Деталі вересня 25, 2017

21 вересня в Запорізькій облдержадміністрації розпочалася міжнародна наукова-практична конференція „Суспільство, релігія, культура, наука, техніка, освіта, економіка в умовах новітніх глобальних викликів для України та Польщі”. Як повідомила координатор конференції, голова товариства польської культури ім. Св. Івана Павла ІІ пані Анна Макушинська, захід відбувається за участі п’яти країн – України, Польщі, Грузії, Литви та Латвії.

Учасників конференції привітав заступник голови облдержадміністрації Едуард Гугнін, який наголосив, що третім країнам не вдасться посварити Україну та Польщу, що ми маємо близьку свідомість, культуру, спільну європейськість. Гості з Польщі – депутат сейму Республіки Польща, голова Польсько-української парламентської групи сейму РП Божена Камінська, косул РП в Харкові Ана Шуляковська та представники наукових кіл Польщі зазначили вагомість та велике значення конференції, яка проходить в Запоріжжі, для розвитку контактів в кожній галузі.

Учасників конференції привітали духовні лідери Запорізької області - єпископ Харківсько-Запорізької дієцезії Римсько-католицької церкви Ян Собіло, настоятель Запорізької парафії Української греко-католицької церкви отець Андрій Бухвак, священик Української православної церкви Київського патріархату отець Сергій Московець.

Єпископ Харківсько-Запорізької дієцезії Римсько-католицької церкви Ян Собіло сказав що символічно бачити, як у Запоріжжі під час конференції поруч сидять представники різних конфесій, адже в місті проходить чимало спільних акцій – молебні на площі, марші на Великдень та на захист життя. „Це пряме свідоцтво свіжого Євангелія у Запорізькому краю, місії України, яка поєднує та примирює”, - зазначив єпископ.

Настоятель Запорізької парафії Української греко-католицької церкви отець Андрій Бухвак, зазначив - дуже важливо, що під час таких конференцій відбувається спілкування, адже, коли немає спілкування, виникають конфлікти та війни.

Священик Української православної церкви Київського патріархату отець Сергій Московець сказав, що важливим є той факт, що різні нації та народи єднаються для вирішення питань у найрізноманітніших галузях.

У роботі конференції взяли участь керівники та представники польських національно-культурних товариств області, науковці, студенти. З музичним привітанням виступив народний ансамбль запорізької поліції „Пернач”, який має в своєму репертуарі чимало польських пісень.

22 вересня робота конференції тривала в секціях на базі ЗДІА, де урочисто відкрито Центр польської культури ім. Яна ІІІ Собеського. Відбулося урочисте покладання квітів до пам’ятного знаку польським військовополоненим концтабору НКВС, жертвам Катинської трагедії та молитва за мир в Україні у Санктуарії Бога Отця Милосердного Римсько-католицької церкви.