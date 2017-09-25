Фестиваль у Мелітополі розпочався зі смачної презентації

Деталі вересня 25, 2017

23-24 вересня у Мелітополі проходить Всеукраїнський молодіжний міжнаціональний фестиваль „Віра. Надія. Любов”. Фестиваль проходить за ініціативи ВМГО Всеукраїнська громадська організація „Соціальний вектор” за підтримки Міністерства молоді та спорту України та Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної держадміністрації.

Сьогодні у Мелітопольському міському краєзнавчому музеї ім. Б. Хмельницького вже розпочався інтерактивний пізнавально-просвітницький лекторій „ТОП-10 кращих страв мелітопольських куховарів XIX століття”. пройшов інтерактивний пізнавапльно-просвітницький лекторій «Топ-10 кращих страв мелітопольських куховарів. До заходу долучилися студенти МДПУ, його викладачі та вихованці з викладачами Мелітопольського ліцею за спеціальністю «Кухар-кондитер». Головним гостем був Володимир Іванович Різник, автор книги «Поваренная книга мелитопольских куховаров 19 века», який не тільки розповів про кулінарні традиції 19 століття, але й познайомив усіх з справою краєзнавців, розповів про свої роботи, що вийшли друком та стосуються інтеркультурної кухні міста Мелітополя.

Представники національних общин Мелітополя Людмила Афанасьєва (голова товариства «Мелітопольщина - медовий край»), Олена Арабаджи (Мелітопольське національно-культурне караїмське товариство «Джамаат»), Леся Топалова (Громадська організація «Мелітопольське Україно – Польське культурно – освітнє товариство «Полонія») продемонстрували новий буклет, що розроблений для гостей міста, за яким можна з легкістю знайти на мапі міста усі місця, де можна скуштувати страви різних національностей! А учасники творчої групи «АРТМУР» презентували свій ролик, що присвячений інтеркульутрній кухні міста Мелітополя.

Також у рамках свята об 11.00 у центральній бібліотеці ім. М. Лермонтова відбудеться виставка-рекомендація рецептів національної кухні народів Приазов'я. А на Майдані Перемоги Мелітополя зранку почався інтеркультурний фьюжн „Модна кухня”.