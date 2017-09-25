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Болгарське свято на запорізькій землі

Деталі
вересня 25, 2017

З нагоди 155-річчя переселення болгар до Таврії, в Запорізькій й області проходять масштабні святкові заходи. У Мелітополі сьогодні проходить свято болгарської культури «155 років на землях Таврії», урочистості проходять також у Бердянському районі, в Приморську пройдуть VI обласний Собор болгар Таврії та етнографічна виставка «Болгарський побут, культура та історія».
На святкові заходи до нашої області прибула офіційна делегація Республіки Болгарія на чолі з головою Народних Зборів Дімітром Главчевим. До складу делегації увійшли представники різних парламентських груп та урядових організацій. У міжнародному аеропорту «Запоріжжя» гостей зустріли заступник голови-керівник апарату облдержадміністрації Зінаїда Бойко, голова обласної ради Григорій Самардак, народні депутати України Сергій Валентиров та Антон Кіссе, Почесний консул Болгарії у Запоріжжі Сергій Желєв, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Болгарії В'ячеслав Похвальський, який багато років працював у Болгарії.
В Мелітополі свято стартувало у сквері Слівен, де гостями свята стали голова Народних Зборів Димитр Главчев, заступник голови-керівник апарату облдержадміністрації Зінаїда Бойко, голова групи «За дружбу Болгарія-Україна» Мілен Міхов, повноважний посол Республіки Болгарія в Україні Касимиро Мінчев, Глава Держагентства з болгарам за кордоном Петро Харлампиев. Мелітопольський колектив «Балкани» привітав усіх з урочистою подією.
-З великою радістю розділимо ваше свято. Мелітополь є прикладом для інших міст України - прикладом побратимства з містом Слівен, прикладом розвитку болгарської культури, багатокультурності, - зазначив пан Главчев. - Болгарський уряд всебічно підтримує європейські прагнення України, започатковані після перемоги Революції Гідності. Важливим є подальше проведення реформ у всіх сферах, яким болгарські друзі готові надати широку допомогу.
Повноважний посол Республіки Болгарія в Україні Касимиро Мінче врозповів, що «відчуває себе в Мелітополі, як вдома», адже він з був тут ще з початку двохтисячних. Тоді в МДПУ за кошти Республіки Болгарія було обладнано клас, в якому і зараз відбувається навчання кандидатів в студенти від болгарської діаспори.
- Ми підтримуємо незалежність вашої країни, намагаємося допомагати, поширюємо нашу співпрацю на всю Україну, - зазначив К. Мінчев.
Ректор ТДАТУ, етнічний болгарин Володимир Кюрчев зазначив, що йому дуже приємно зустрічати таку представницьку делегацію в Мелітополі.
- Керівництво Болгарії ніколи не забувало своїх представників, які не по своїй волі покинули батьківщину. 155 років тому болгари переселилися в Приазов'я і до сих пір живуть в мирі та дружбі з усіма народами, - зазначив В. Кюрчев.
Запорізька область - край національного миру та злагоди, де проживають представники понад 130 національностей. Всі вони вільно використовують рідну мову, зберігають та примножують самобутні національні традиції.

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