ЗАПОРІЗЬКА КНИЖКОВА ТОЛОКА ВТРЕТЄ ЗБИРАЄ ДРУЗІВ

Деталі вересня 27, 2017

Уже втретє у Запоріжжі, з 27 по 29 жовтня, у виставковому центрі «Козак-Палац» відбуватиметься одна з найпотужніших літературних і соціокультурних подій України, яка

об’єднає навколо себе видавців, менеджерів культури, літературних критиків, письменників, перекладачів, науковців з усієї України та з-за кордону.

Відвідувачі зможуть придбати книги улюблених письменників, узяти в них автограф, поспілкуватися під час презентацій, ознайомитися з літературними новинками, відвідати майстер-класи, виступи музичних гуртів і театральних колективів, кінопокази, нічні поетичні читання тощо.

Свою участь у Толоці вже підтвердили близько 30 видавництв, серед яких – «Видавничий дім «КОМОРА», «Видавництво Старого Лева», «Люта справа», «Смолоскип», «Vivat», «Клуб сімейного дозвілля», «Теза», «Час майстрів», «Ранок» та інші. Прийом заявок триває до 10 жовтня включно. Спеціальним гостем фестивалю буде Любко Дереш. Також на Толоку приїдуть такі відомі митці як Остап Дроздов, Іван Рябій, Олег Коцарєв, Олег Шинкаренко, Макс Кідрук, Євгенія Чуприна, Міла Іванцова, Олеся Вакуленко, представниці Жіночого літературного клубу зі Львова та інші.

Лейтмотив Запорізької книжкової толоки – 2017 – «Поміж рядків». Фестиваль запрошує своїх відвідувачів подивитися на ситуації, події, окремі речі та людей не поверхово, а спробувати розгледіти і зрозуміти їх справжню сутність. Бо часто відповіді на нібито звичні питання приховані від поверхового сприйняття, бо існують різні причини, контексти і підтексти – у мистецтві, культурі, сучасних суспільно-політичних процесах і звичайному житті кожного і кожної з нас. Тож фокус цьогорічної книжкової толоки буде спрямовано на теми, «які залишаються не до кінця розкритими, а подекуди, можливо, й замовчуваними».

«Ми кажемо що не існує цензури книги, є лише обмежений доступ до окремих книг. Але є цензуровані теми. І цензуровані вони суспільством. І ось до цих тем ми і хочемо привернути увагу. Ми всі різні, але всі гідні жити в суспільстві і мати можливості для свого розвитку», – наголосила програмна директорка Фестивалю Олена Заставна.

Одна із таких тем – це НЕдискримінація людини за певними ознаками, для обговорення якої на цьогорічному фестивалі діятиме окремий дискусійний майданчик. Його програма буде зосереджена переважно на гендерній тематиці, а також на питаннях недискримінації осіб з інвалідністю, ВПО, нацменшин тощо. Зараз тривають перемовини зі спікерами та спікерками майданчика, однак свою зацікавленість уже висловили представники Міжнародної організації «Amnesty International», Анастасія Мельниченко (кампанія проти насильства #ЯнеБоюсьСказати), Ольга Полякова (Придніпровське регіональне представництво Міжнародного фонду «Відродження»), Ольга Веснянка (журналістка «Громадського радіо» та Ромського радіо Chiriklo), Олена Стрельник (гендерна експертка й авторка книги «Турбота як робота: материнство у фокусі соціології»), Світлана Єременко (виконавча директорка Інституту демократії ім. Пилипа Орлика, авторка двох книг історій ВПО «Знедолені? Нездоланні!») та ін.

Ще один майданчик Толоки буде присвячений темі 90-річчя від початку будівництва ДніпроГЕСу. Його ВІП-гостем (та й загалом усього фестивалю) буде професор Єльського університету (США) Нік Купенський, котрий багато років поспіль досліджує цю тему. Також тут буде представлена тематична експозиція Запорізького краєзнавчого музею, Національного заповідника «Хортиця», виставка світлин, зроблених у 1920-40-ві роки радянськими та американськими фотографами, відеохроніка.

Третя важлива тема фестивалю – розвиток сучасної української культури в умовах викликів сьогодення. Про це йтиметься під час панельної дискусії «Культурний менеджмент. Перспективи децентралізації». На цю розмову очікуємо директорку Українського інституту книги Тетяну Терен, директорку Чеського центру в Києві Луцию Ржегоржікову, культурну діячку Поліну Городиську, президентку ГО «Форуму видавців» зі Львова Олександру Коваль, президента Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Олександра Афоніна та інших, перемовини із якими тривають.

І, безперечно, для найменших читачів і читачок діятиме їхній улюблений дитячий простір «Книголісся». Його ключовим гостем стане такий довгоочікуваний, новонароджений український герой – Хлопчик-Укропчик, батьком якого й автором однойменної книги для дітей і дорослих є відомий казкар Олександр Виженко. Ілюстрації до книги зробив маріупольський художник Євген Сенсуаліс. Прем’єра вистави за цим твором відбудеться 29 вересня о 19:00 в Запорізькому обласному центрі молоді. Реалізація ініціативи стала можлива завдяки проекту «Ми це місто».

Вперше на толоці діятиме майданчик робототехніки, орієнтований переважно на підліткову аудиторію. «Ми наголошуємо на тому, що наша освіта не виховує у дітей технічного погляду. Якщо будемо розвивати технічний спосіб мислення, ми отримаємо людей, які зможуть мислити креативно. На цьому майданчику діти зможуть поекспериментувати, спробувати себе у зовсім іншому напрямку.

А «Видавництво Старого Лева» везе книгу з дитячого програмування», – зауважила Олена Заставна.

Запорізька книжкова толока – 2017 має ще одну особливість: цього року на фестиваль завітає делегація з 20 студентів (Маріупольський державний університет) і громадських активістів із Маріуполя, які приїдуть переймати досвід із проведення Толоки, аби вже наступного року долучитися до організації фестивалю в своєму місті. «Безперечно, що одного візиту для організації такого заходу не достатньо, тож після Запорізької книжкової толоки ми проведемо спеціальний тренінг для майбутньої команди, з якою Центр мистецтв «Арт-Простір» зможе ефективно працювати при підготовці фестивалю в Маріуполі», – зауважує директор Запорізької книжкової толоки Ігор Гармаш.

І про книжкові відзнаки. Конкурс «Найкраща книга Запорізької книжкової толоки» був започаткований минулого року. Цього разу найкращі книжки фестивалю визначатимуться в шести тематичних категоріях, а саме: «Дитяча література», «Підліткова література», «Українська художня література», «Переклади іноземної художньої літератури», «Мистецька література», «Есеїстика, публіцистика, мемуаристика, література факту». Окрім того, оргкомітет конкурсу вводить спеціальну номінацію – «Поміж рядків», у якій відзначатимуть книжки, що за своїм змістом та ідеєю найбільше відповідають фокусній темі та цінностям Запорізької книжкової толоки. Як зазначила Олена Заставна, «конкурс проводиться з метою підтримки українських видавництв і презентації кращих книг запоріжцям. Окрім того, цей конкурс підтримує бібліотеки і передає книги в їх фонди». Станом на сьогодні подано 127 книг від 16 видавництв. На прохання видавців, термін подачі конкурсних заявок подовжено до 29 вересня, а нагородження переможців відбудеться в день відкриття фестивалю – 27 жовтня.

Заступниця директора з маркетингу АКБ «Індустріалбанк» Анна Цема переконана, що «любов до книги має прививатися не лише в сім’ї та школі, а й у суспільстві». «Наш банк соціально орієнтований, тому ми не могли не підтримати таку масштабну подію. Вкладення в інтелектуальний капітал – найголовніше вкладення. На фестивалі ми організуємо окрему лаунж зону, де відвідувачі зможуть перепочити. Адже потрапляючи на толоку, ти проведеш не годину, а півдня. Окрім того, як і минулого року, ми будемо проводити розіграш призів серед гостей фестивалю», – зауважила представниця банку.

Задоволена партнерством у проведення Толоки і представниця Конкурсу соціальних проектів «Ми це місто» Ірайсат Магомедалієва: «Мене наповнює гордістю, що ми долучаємося до такого масштабного проекту, що наші діти будуть жити в місті, де читають якісні книги. Тож ми із радістю будемо співпрацювати і надалі».

Учасники й учасниці прес-конференції:

Ігор Гармаш – президент міжнародного фестивалю «Запорізька книжкова толока»

Олена Заставна – програмна директорка міжнародного фестивалю «Запорізька книжкова толока»

Ірайсат Магомедалієва – представниця Конкурсу соціальних проектів «Ми це місто»

Анна Цема – заступниця директора маркетингу АКБ «Індустріалбанк»

Стежте за інформацією про фестиваль на офіційному сайті http://toloka.net/

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Про партнерів фестивалю:

Оргкомітет «Міжнародного фестивалю «Запорізька книжкова толока – 2017» щиро дякує всім партнерам, завдяки яким ця подія відбудеться.

Зокрема, титульним і постійним партнером фестивалю є Проект «Зміцнення громадської довіри», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Окрім підтримки Запорізької книжкової толоки, він сприяє підготовці книжкової толоки в Маріуполі. «Запорізька книжкова толока успішно просуває українську сучасну літературу на схід, формуючи платформу для знаходження точок взаєморозуміння через культуру, мотивуючи людей рефлексувати над подіями, ставлячи питання: чим є нова українська ідентичність? За три роки існування фестиваль став непересічним явищем всеукраїнського масштабу і не збавляє обертів, залучаючи також аудиторію Донеччини», – зазначає експертка з розвитку програм Проекту «Зміцнення громадської довіри» (UCBI-II) Яна Сасіна.

Уже другий рік поспіль офіційним партнером фестивалю є АКБ «Індустріалбанк». Особливо великий внесок для цього партнерства здійснило його представництво у Запорізькій області. Голова правління АКБ «Індустріалбанк» Михайло Букрєєв зауважує: «Ми знову підтримуємо фестиваль, бо він дає можливість Запоріжжю стати центром літературного життя країни. Це вклад Індустріалбанку в культурний розвиток індустріального регіону і ми запрошуємо всіх відвідати фестиваль у жовтні».

Завдяки Конкурсу соціальних ініціатив «Ми це місто» цього року дитячий простір «Книголісся» набув нового програмного наповнення.

Програмні партнери:

Центр культурного менеджменту (Містки громадської активності)

Фонд імені Гайнріха Бьолля в Україні

Міжнародний фонд «Відродження»

Український інститут книги

Альянс Франсез Запоріжжя

Чеський центр у Києві

Організаційні й технічні партнери:

Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека

Запорізька міська рада

Коворкінг «Спільно HUB»

Книгарня «Є» в Запоріжжі

Рекламна агенція «Z-інформ»

Рекламна агенція «МІСТО ТVМ»

Компанія «Друк-центр»

Салон друку «А+»

Фабрика вікон «Віконда-Запоріжжя»

Інформаційні партнери:

всеукраїнські видання: журнал «Чорнозем», інформаційний ресурс «LITCENTR», культурно-видавничий проект «Читомо», журнал «Український тиждень»

регіональні друковані та інтернет-видання: «Верже», «Запорізька січ», «Запорізька правда», «Індустріальне Запоріжжя», «061.ua», «Забор», «Громадське.Запоріжжя», «Пороги», «Graniart», «Районка»

регіональне телебачення та радіо: ТВ-5, Канал «Z», радіо «Люкс-ФМ», «Країна-ФМ», «Максимум», радіо «Ера», ТРК «Славія»

Запорізька книжкова толока – 2017 відкрита до партнерства з іншими організаціями, установами та медіа. Контакти оргкомітету – на офіційному сайті фестивалю http://toloka.net/

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Проект "Запорізька книжкова толока - 2017" виконується в рамках проекту "Зміцнення громадської довіри", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID)