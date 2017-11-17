Запорожці познайомилися із фільмом українсько-словацького виробництва «Межа»

Деталі листопада 17, 2017

15 листопада в кінотеатрі ім. Маяковського за підтримки облдержадміністрації відбув допрем'єрний показ фільм «Межа» продюсерів Андрія

Єрмака і Ванди Адамик Грицової. На показ прийшли волонтери, представники ветеранських та громадських організацій, які отримали можливість першими безкоштовно переглянути новий фільм та зустрітися із зірками українського кіно.

Картина вже здобула кілька престижних нагород, серед яких «Кришталевий глобус» на 52-му Міжнародному кінофестивалів в Карлових Валах (Чехія) за кращу режисерську роботу, перемога в Чикаго та на кінофестивалі у Франції. Крім того, Словаччина висуває стрічку на премію «Оскар». Фільм заявлено до участі майже у 50 фестивалях. Фільм «Межа» знято за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

На допрем'єрному показі у Запоріжжі були присутні актриса Римма Зюбіна та продюсер Андрієм Єрмак. Вони розповіли, що саме зараз в Америці йде «оскарівська» промокомпанія фільму «Межа».

Римма Зюбіна, зірка театру та телесеріалів, виконавиця головної ролі у фільмі «Гніздо горлиці», розповіла:

Головна особливість фільму «Межа» - це максимальна чесність у зображенні життя. Саме тому він знаходить відгук у глядача. І впевнено можу заявити: Україна – не «бідна родичка» у родині європейських кінематографістів. Роботу наших операторів та художників у фільмі «Межа» вже відзначено на міжнародному рівні. Як і гру актора Станіслава Боклана. Зараз, коли держава виділяє пристойні гроші на кіновиробництво у нас є всі шанси заявити про Україну на світовому кінопросторі.

Актриса також розповіла, що саме зараз поїде з волонтерською творчою місією до Донецької області. Також вона вважає неприпустимим поки йде війна брати участь у російських проектах.

Фільм «Межа» - це кримінальна історія з елементами трилера, що відбувається в прикордонних селах України та Словаччини, де у людей немає іншої можливості заробити, окрім як займатися контрабандою. А межу між мораллю та прибутком кожен для себе встановлює сам. Глядачі після першого перегляду ще довго обговорювали фільм, який дійсно ставить серйозні питання перед кожним. Прокат стрічки у запорізьких кінотеатрах триває.