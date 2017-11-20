Презентація роману Ірини Червінської

Деталі листопада 20, 2017

Книгарня «Є» та «Видавництво 21» запрошують на презентацію роману Ірини Червінської «Світи і лабіринти», яка відбудеться 21 листопада за участю

авторки. Початок – о 18.30. Модератор – Олесь Барліг.

Роман Ірини Червінської вже поповнив відповідну нішу української жанрової літератури та здобув чимало читачів. Критики відзначають те, що текст якісний, помітною є його естетико-інтелектуальна складова, в основі якої захоплення авторки авангардизмом, сюрреалізмом, постструктуралізмом, деконструкцією; метамодернізмом, найновішими досягненнями у різних галузях природничих наук. Та звісно, що «Світи і лабіринти» захоплюють увагу численних читачів досконало створеною Іриною Червінською смисловою системою. Головний герой роману ‒ молодий чоловік, який потрапляє у коловорот різних ідентичностей, переживає численні досвіди, які навіть не встигає осмислити – так блискавично швидко і карколомно усе змінюється. Головний герой не має найменшого шансу отямитися, аби збагнути, де насправді він, хто він і яка із численних реальностей його. Чи має шанс це збагнути читач?.. Є один шлях довідатися – сміливо зайти на територію світів і лабіринтів.

«Думаю, «Світи і лабіринти» обов’язково сподобаються тим, хто любить несподівані ходи, моторошні ситуації та щільні переплетення вигаданого та реального. А загалом роман для широкого кола читачів», – говорить про свій твір авторка.

Під час презентації Ірина Червінська розповість про специфіку створеного нею смислового світу, про витоки її інтересу до «адреналінових» жанрів, чинники та критерії створення якісної жанрової літератури, про багатовимірність світу та одномірні суспільства і, звісно, як завжди відверто відповість на всі запитання: хто передбачить, у які світи заведуть лабіринти?..

Адреса Книгарні «Є»:

м. Запоріжжя

пр. Соборний, 137.

Тел.: (094) 885 3903

Вхід вільний.