Розвиток туризму на Запоріжжі отримав новий імпульс

Деталі листопада 20, 2017

В рамках форуму були представлені експозиції туристичної концепції «Сім на сім». Йдеться про сім тематичних проектів-напрямків: Запоріжжя - «Сакральне»,

«Природне», «Індустріальне», «Козацьке», «Історичне», «Панорамне» і «Подієве».

Учасники заходу познайомилися з експозиціями фотовиставки старого Олександрівська, холодної зброї з Музею історії запорізького козацтва, побачили унікальні експонати з золота і бронзи, які були знайдені під час розкопок в Запорізькому кургані, від обласного краєзнавчого музею, переглянули презентації різновидів екстремального відпочинку в місті, побували на виставці ретро-автомобілів і товарів з айдентікою міста, оглянули виставку картин запорізьких художників.

На форумі вперше розгорнули кілька дивовижних локацій. Одна з них - експозиція Музею цікавої науки, де проводять різні наочні експерименти, зокрема, з ефектом Тесли.

- Ми привезли кілька експериментів, які демонструємо в нашому музеї і за його межами. Ми спеціалізуємося на різних розважально-наукових програмах - інтерактивні шоу, квести, класи. На цьому майданчику дорослі і діти можуть в ігровій формі розвиватися, дізнаватися нове про наш світ і розширювати отримані знання. Експонати демонструють фізичні закони в області хімії, біології. Також ми намагаємося залучити наших відвідувачів до виконання складних експериментів, - розповіла експерт музею цікавої науки Тетяна Поборцева.

А найпопулярнішою серед відвідувачів заходу локацією стала майстерня з приготуванням страв. Тут шеф-кухарі найбільш популярних у обласному центрі закладів громадського харчування наочно продемонстрували власні секрети приготування авторських страв - десертів, мясних і рибних страв, напоїв, сніданків.

Також гості форуму могли відвідати дегустацію вин, перекусити в фуд-зонах, сфотографуватися з запорізькими козаками і відвідати автобус-кав'ярню, де проходить екскурсія по технологічного виробництва. Партнер туристичного форуму - комбінат «Запоріжсталь» організував всередині автобуса -кофейні тематичну фотозону з металургами і сталеварами, а також наочно представив зразки виробництва - кокс, залізну руду, доменні шлаки і багато іншого.

Та найголовніше, заради чого все це працювало, - учасники і гості форуму отримали нагоду ознайомитися з інноваційними пропозиціями туристичних компаній, авіаліній, новинками готельно-ресторанного бізнесу, спланувати свій відпочинок і сформувати свої найвибагливіші туристичні плани.

Валерія Юстинюк