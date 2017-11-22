Як гартують козацький дух та тіло на Львівщині

Деталі листопада 22, 2017

Звичайно, козацтво в Україні переважно асоціюється із Запоріжжям, та виявляється і на заході нашої країни, теж готують козачат. Як передають наші колеги з міста Стрий, на базі їх ВПУ №35 пройшло спортивно-мистецьке свято «Козацькі забави».

У ньому взяли участь п’ять команд: господарі (ВПУ-35), Стрийські ВПУ №34, 8 та ХПТУ й Бориславський професійний ліцей. Юнаки змагалися у таких конкурсах: парад команд учасників, козацький куліш, козацький лист, «котигорошко», «вузька стежка», «бій півнів», стрибки у мішках, перетягування линви, «пригорілий куліш». Організатор – позашкільний заклад освіти Львівський державний Будинок техніки.

Спортивно-мистецьке свято «Козацькі забави» це одна з форм виховання юнацтва у дусі патріотизму та відродження народних звичаїв, опанування козацької культурної спадщини, звичаїв і традицій; переймання козацьких забав з метою гартування козацького духу й тіла; осягнення секретів козацької кухні, здорового способу життя, зміцнення та розвиток дружби між юнаками.

У день проведення спортивно-мистецького свята в Стрию усе сприяло: погожа днина, багато гостей та бойовий дух у командах. Поблагословив дійство отець Тарас Бордюк. Після лаконічних настанов «Козацькі забави» стартували парадом команд учасників. Юнаки в українських одностроях насамперед провели перекличку, де отамани кожного куреня виголошували назву братства і свій девіз. А відтак, з піснею (звісно на козацьку тематику) стройовим маршем пройшли перед присутніми.

Слід зазначити, що кожна команда серйозно підійшла до вибору назви братства, форми, емблеми, пісні та тренування ходити строєм, бо все прискіпливо оцінювало журі конкурсу, а це працівники Будинку техніки та викладачі ПТНЗ, а саме: голова журі Лілія Івашкевич, заступник директора з навчально-виховної роботи Львівського державного Будинку техніки та члени суддівства: методисти Будинку техніки Галина Любімова, Ігор Філь, Ганна Пацкаль. Злагодженим строєм з прапорами, хоругвами, булавою та блиском в очах крокували юнаки Братства ім. Петра Дорошенка (ВПУ-34), Братства - Козаки UA (ВПУ-35), Братства ім. Петра Сагайдачного (ВПУ-8), Братства ім. Івана Богуна (СВПХУ) та Братства ім. Марка Жмайла (Бориславський ПЛ).

Далі дійство перемістилося на інші локації. Поки одні розпалювали багаття (на швидкість) і готували куліш дотримуючись технології та рецептури приготування цієї козацької страви, інші змагалися на кращий випуск «Козацького листка» (домашнє завдання). Один з учасників кулінарного конкурсу залюбки ділився своїми знаннями: «Затяжні військові походи виснажували козаків. Стомлені, вони поверталися в Січ, у свої курені, щоб відновити сили і смачно поїсти. Улюбленими були страви: соломаха, щерба, мамалиґа. Із задоволенням споживали рибу. Взагалі, запорожці любили більше рибу ніж м'ясну їжу. Не відмовлялись від вареників, сирників, гречаників, галушок з часником. Їжа козаків була різноманітна та разом з тим проста. А куліш просякнутий димком миліший за дівчину».

Найбільше до вподоби самим учасникам і гостям свята були веселі спортивні поєдинки: «Котигорошко» - хлопці підіймали колоду вагою до 20 кг; «Вузька стежка» - два суперники стояли на колоді, намагаючись скинути один одного за допомогою мішка з тирсою; «Бій півнів» - два учасники поєдинку заходили в середину кола і на одній нозі, руки тримаючи за спиною, по сигналу судді, намагалися виштовхнути один одного з кола плечима і тулубом. Кому це вдавалося той і переможець.

З кожним новим конкурсом градус веселощів та позитиву підвищувався. Насміялися до схочу й під час «Стрибків у мішках». У естафеті 4 етапи по 10 м брали участь 4 юнаки від кожної команди. Справжнім випробовуванням на злагодженість було командне змагання - «Перетягування линви». По 8 чоловік від команди докладаючи усю свою молодецьку силу намагалися здолати суперника перетягнувши червону мітку на линві на свій бік.

Перед дегустацією козацького куліша, який увесь цей час готували команди, на завершення пройшов жартівливий конкурс «Пригорілий куліш». На відстані 5 м від учасників знаходилася ємність з водою. Хлопці на швидкість мали наповнити склянки водою за допомогою столової ложки. Перемогу здобув той, хто за 1 хвилину зумів налити більше води у склянку.

Кожен конкурс журі ретельно оцінювало. Переможці визначалися як в особистому заліку - в кожному виді програми, так і в командному - за результатами всіх видів конкурсної програми. Підбиваючи підсумки «Козацьких забав» голова журі Лілія Івашкевич, подякувала директору ВПУ-35 Олегу Кизимі за відмінну організацію спортивно-мистецького свято й усім учасникам за гарний настрій, щирість, наполегливість, за те, що є справжніми продовжувачами слави героїв, лицарів духу, за незгасимим патріотичний вогонь, що живе у їхніх юних серцях. «Тепер, з поверненням і утвердженням української державності, ми не тільки відкриваємо нові, невідомі сторінки історії запорізьких козаків, а є свідками процесу відродження козацького руху в містах і селах України, який ґрунтується на випробуваних віками козацьких традиціях», - наголосила вона.

Тож переможцями спортивно-мистецького свята «Козацькі забави» на базі Стрийського ВПУ №35 стали: І місце – ВПУ№35; II місце - ВПУ№34; III місце – ВПУ №8. Організатори впевнені, що на такому яскравому та емоційному святі не може бути переможених, тому що усі ми - українці, у нас одна Батьківщина, одна мова, одна мета – не забувати українські національні традиції, активно займатися спортом та вміти активно відпочивати.

Наталія КАРПЕНКОВА, фото автора