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Ліцеїсти-скаути з Покровська навчилися у Запоріжжі бути козаками

Деталі
листопада 22, 2017

У рамках проекту «Невідома Україна» в честь 10-річчя Національного скаутського руху  група скаутів  з  ліцею «Надія» у  Покровську, що на Донеччині,  відвідала

  Запоріжжя.
Тут підлітки  побували у   кінологічному центр головного управління Національної поліції України у Запорізькій області, де дізналися, як фахівці працюють із  службовими собаками, а також ознайомилися  із умовами їх утримання.
Також ліцеїсти, побувавши в Запорізькому краєзнавчому музеї, поринули у цікавий  екскурс в історію області. Ще одним пунктом поїздки юних  скаутів став острів Хортиця. Підлітки  пройшлися екологічними стежками і познайомилися з життям козаків Запорізької Січі.
Побували учні «Надії» і в райцентрі Василівка. Там на них чекала екскурсія по замку Попова. Ліцеїсти прогулялися по будові і дізналися міфи, які з ним пов'язані. Після цього вони відвідали  місцевий реабілітаційний центр для хижих тварин, де проживають леви, тигри, ведмеді, у кожного з яких своя історія.
В цілому ця поїздка виявилася дуже цікавою та пізнавальною для учнів ліцею «Надія». За чотири дні вони встигли  відвідати багато історичних місць Запоріжжя і дізналися багато корисної інформації.

 

Світлана Демура

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