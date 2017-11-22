Ліцеїсти-скаути з Покровська навчилися у Запоріжжі бути козаками

Деталі листопада 22, 2017

У рамках проекту «Невідома Україна» в честь 10-річчя Національного скаутського руху група скаутів з ліцею «Надія» у Покровську, що на Донеччині, відвідала

Запоріжжя.

Тут підлітки побували у кінологічному центр головного управління Національної поліції України у Запорізькій області, де дізналися, як фахівці працюють із службовими собаками, а також ознайомилися із умовами їх утримання.

Також ліцеїсти, побувавши в Запорізькому краєзнавчому музеї, поринули у цікавий екскурс в історію області. Ще одним пунктом поїздки юних скаутів став острів Хортиця. Підлітки пройшлися екологічними стежками і познайомилися з життям козаків Запорізької Січі.

Побували учні «Надії» і в райцентрі Василівка. Там на них чекала екскурсія по замку Попова. Ліцеїсти прогулялися по будові і дізналися міфи, які з ним пов'язані. Після цього вони відвідали місцевий реабілітаційний центр для хижих тварин, де проживають леви, тигри, ведмеді, у кожного з яких своя історія.

В цілому ця поїздка виявилася дуже цікавою та пізнавальною для учнів ліцею «Надія». За чотири дні вони встигли відвідати багато історичних місць Запоріжжя і дізналися багато корисної інформації.

Світлана Демура