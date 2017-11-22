Анотація на концертну програму «Музика рідного краю» 28.11.2017р.

Деталі листопада 22, 2017

Дорогі друзі! Лише один день! До Вашої уваги – соціально-культурна акція «Музика рідного краю»!

Запорізька обласна філармонія пропонує вам поринути у чарівний світ пісні і музики.

28 листопада відбудеться презентація рідного краю. Це – душевна концертна програма, яка наповнить ваші серця теплом і радістю.

Запорізька земля – це коштовний діамант, який сяє на всю країну своїм багатогранням творчих надбань, талановитими діячами культури й мистецтв, музикантами й співаками.

Саме для вас на сцені гордість козацького краю – провідні колективи: академічний козацький ансамбль пісні і танцю «Запорожці», художній керівник – заслужений діяч мистецтв України Лілія Гринь, ансамбль бандуристів «Божена», керівник – заслужена артистка України Ольга Беженарь та артисти Запорізької обласної філармонії Людмила Уракова, Поліна Гонтар, Олександр Лихацький, Богдан Хижняк та багато інших.

У концертній програмі прозвучать улюблені українські народні твори, найкращі класичні композиції та всесвітньовідомі хіти.

З радістю чекаємо на зустріч з вами 28 листопада о 18.00 у концертному залі імені М.І. Глінки! Подаруйте собі свято музики й натхнення! Ціна квитка – 30 грн.