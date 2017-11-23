У Запоріжжі відкрилася нова каплиця УГКЦ

Деталі листопада 23, 2017

21 листопада у Запоріжжі відбулося освячення нової церкви - каплиці Св. Володимира Великого Української греко-католицької церкви. Нова каплиця знаходиться на пр. Металургів, у парку за ПК ЗАлК. У майбутньому тут планується звести великий храм УГКЦ.

Освячення каплиці провели в день св. Архангела Михаїла, адже запорізька парафія носить ім’я цього святого. Урочисту літургію очолив екзарх Донецький Української греко-католицької церкви владика Степан, йому співслужили єпископ Харківсько-Запорізької дієцезії Римсько-католицької церкви Ян Собіло та священики УГКЦ. Також на літургії були присутні представники чернечих орденів та різних конфесій.

Настоятель Запорізької парафії Архангела Божого Михаїла Української греко-католицької церкви отець Андрій Бухвак окропив святою водою усю каплицю ззовні.

Як розповіли місцеві мешканці, відтепер весь цей промисловий район індустріального міста Запоріжжя отримає духовну підтримку, а парк - надійне впорядкування.