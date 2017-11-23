Гвардійці відзначають День Гідності та Свободи

Деталі листопада 23, 2017

По всій Україні відзначається державне свято, яке встановлено на честь двох революцій: Помаранчевої та Революції Гідності. Командир 9-го полку оперативного призначення полковник Олександр Хоменко разом з особовим складом приєднались до мітингу з нагоди цього свята, який відбувся на пл. Героїв у м. Запоріжжя. Вшанувати пам’ять загиблих в АТО та під час останніх революцій прийшли також військові Збройних Сил України, поліцейські, представники органів влади, активісти та громадські організації.

Захід традиційно розпочався з виконання Державного Гімну та виступів представників органів обласного та місцевого самоврядування. Священнослужителі різних конфесій провели молебень за загиблими та за мир в Україні, після чого присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання.

«Для мене особисто це свято нагадує про те, що я українець. Наш народ має багату історію та культуру. І ми, будучи захисниками нашої Держави, маємо це пам’ятати, та бути готовими захищати Україну будь-якою ціною…Це свято вільного українського народу». – поділився з представниками ЗМІ військовослужбовець 9-го полку солдат Юрій Хільчук.

Урочистості закінчились покладанням квітів до монументу «Героям Революції Гідності».



Олег Соловйов