В області стрічки „Фестивалю військового патріотичного кіно у твоєму місті „Позивний Зеніт” переглянули тисячі глядачів

Деталі листопада 23, 2017

Протягом місяця по всій Запорізькій області демонструвалися фільми фестивалю військового патріотичного кіно в твоєму місті „Позивний Зеніт”. Нагадаємо, фестиваль відкрився в Запоріжжі 13 жовтня у Комунальному закладі „Кіноконцертний зал ім. О.Довженка”, днями фестивальні покази завершилися. У циклі стрічок „Позивний Зеніт” загалом представлено більше 70 історій, розказаних військовослужбовцями семи ротацій.

Запорізький край — перша в Україні область, яка під патронатом голови облдержадміністрації Костянтина Бриля демонструвала п’ять фільмів фестивалю „Позивний Зеніт” в усіх кінотеатрах, кінотеатральних та кіноконцертних залах. На відкриття фестивалю завітали режисери Анна Мартиненко та Тетяна Кулаковська. Під час сеансів проходили зустрічі з бійцями АТО, шанування наших захисників, концертні програми. Про перебіг кінофестивалю активно розповідали соцмережі, інформаційні сайти, газети, запорізькі та місцеві телеканали. Голова облдержадміністрації Костянтин Бриль під час урочистого відкриття кінофестивалю зазначив, що завдяки благодійному фонду Фелікса Кусаєва „Фенікс” і ТОВ „Метпромсервіс” усі жителі Запоріжжя та області змогли подивитися фільми „Позивний Зеніт” безкоштовно.

В Запоріжжі фільми демонструвалися у ККЗ ім. О. Довженка, в кінотеатрах „Байда” та „Маяковського”. Тільки у ККЗ ім. О. Довженка фільми переглянуло більше 3000 глядачів – школярі, студенти, волонтери, військові, ветерани АТО. Загалом в обласному центрі глядачами фестивалю стали майже 20 тисяч осіб.

У Бердянську заходи фестивалю військового патріотичного кіно в твоєму місті „Позивний Зеніт” пройшли в жовтні та листопаді. Урочисте відкриття фестивалю патріотичного кіно та покази стрічок відбулися в приміщенні міського Палацу культури. Подивилися фільми учні та студенти бердянських навчальних закладів, ветерани АТО, представники військових.

У Пологах фестиваль пройшов у кінотеатрі розважального центру „Юність”. Кінострічки переглянули представники органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, учні Пологівського професійного ліцею, Пологівської гімназії „Основа”, Пологівської ЗОШ 1-3 ст. № 4, Пологівського колегіуму №1, вихованці Запорізького обласного центру соціально-психологічної адаптації дітей та інших навчальних закладів, працівники галузі культури. У кінотеатрі розважального центру „Юність” фестиваль тривав до 1 листопада.

Під час урочистого відкриття кінофестивалю з вітальним словом до глядачів звернувся голова Пологівської райдержадміністрації Артур Крупський. Він зазначив, що це - кіно новітньої історії України, збірка з п’яти фільмів унікальна своєю хронікальною масштабністю та детальною фіксацією історії сучасної війни в Україні. Посадовець підкреслив, що після перегляду фільму кожен вкотре відчув гордість за стійкість наших захисників, повагу та вдячність до бійців АТО.

У Мелітополі покази фільмів проходили у кінотеатрі „Перемога” з 14 жовтня по 15 листопада. Тут глядачами документальних стрічок кінофестивалю стали більше 2000 осіб – учні, студенти, представники громадських організацій, ветерани АТО.

У Василівському районному центрі культури і дозвілля глядачі долучилися до фестивалю з 18 жовтня. На покази завітали учасники АТО, представники влади, учнівська та студентська молодь, громадськість – загалом понад 2 тисячі осіб.

В Енергодарі фестивальні фільми демонстрували з 17 жовтня по 12 листопада у кінотеатрі „Прем’єра”. Гостями показів стали старшокласники, представники громадських організацій, ветерани АТО. 30-31 жовтня на перегляд фільмів завітали військовослужбовці. Вони з особливим трепетом вслухалися в розповіді побратимів - про життя в окопах, про втрати, про ворога, про людяність, яка виживає під найстрашнішими обстрілами, про Мінські домовленості та велику політику.

Від імені Енергодарського міського голови Павла Музики під час першого перегляду учасників заходу привітала заступник міського голови Яна Дабіжа:

- Маючи на озброєнні таке душевне кіно, ми вже перемогли! У всіх нас є можливість по-справжньому оцінити такі буденні, на перший погляд, поняття – мирне небо, спокій, мирне щоденне життя.

Показ фільмів фестивалю військового патріотичного кіно в твоєму місті „Позивний Зеніт” в усіх кінотеатрах, кінотеатральних та кіноконцертних залах області став визначною подією, сприяв поглибленню виховної та патріотичної роботи. Адже глядачі стали свідками документальних розповідей про події на Сході, побачили на екрані тих, хто саме зараз захищає нашу можливість мирно жити, хто покинув звичний побут та став справжнім героєм.