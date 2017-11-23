Про підсумки проведення туристичного та курортно-оздоровчого сезону 2017 року

Деталі листопада 23, 2017

Підсумки проведення туристичного та курортно-оздоровчого сезону 2017 року підбито під час засідання регіональної ради по координуванню туристичної та курортної діяльності при обласній державній адміністрації, яке відбулося під керівництвом директора Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Владислава Мороко.

- Незважаючи на продовження антитерористичної операції, Запорізька область цього року вперше вийшла на ті туристичні показники, які були ще до війни. Люди їдуть відпочивати туди, де почувають себе безпечно. Так, протягом літньої кампанії на курортах регіону кількість злочинів знизилася на 22-24% порівняно з минулим роком, також удвічі зменшилася кількість загиблих на воді. Цього вдалося досягти завдяки посиленим заходам безпеки. Протягом року були проведені інформаційні тури до Бердянська та «Золотої Скіфії». Цей напрямок буде розвиватися та має набути не лише регіонального, а й всеукраїнського масштабу. Запорізький регіон виходить і на міжнародний рівень туризму. У квітні 2018 року на запорізьку землю з ознайомчою екскурсією завітають представники Марокко з Африки. Запорізький регіон має всі можливості стати туристичною перлиною, яка буде відома далеко за межами України, - зазначив посадовець.

Для задоволення потреб в оздоровленні та відпочинку мешканців та гостей Запорізької області на території регіону знаходиться понад 550 закладів тимчасового розміщення, серед яких: 425 баз відпочинку, 32 закладів готельного типу, 27 оздоровчих центрів та комплексів, 21 санаторно-профілакторних закладів, 9 пансіонатів, 8 туристичних притулків, 25 дитячих таборів. В ряді районів області функціонують садиби сільського (зеленого) туризму – 36 садиб. До послуг відпочиваючих - більше тисячі культурно-дозвіллєвих закладів: театрів, музеїв, заповідників, бібліотек, клубів, а також понад 9 тис. об'єктів культурної спадщини.

У всіх музеях та національних заповідниках постійно відкриваються нові виставки, проводяться оглядові та тематичні екскурсії, розраховані на різні вікові категорії. Станом на 01.11.2017 провідні туристичні об'єкти регіону відвідало:

Національний заповідник «Хортиця» -123,184 тис.чол., (119,607 тис.чол. – 2016 р) та проведено 3109 екскурсій;

Національний історико-археологічний заповідник «Кам'яна Могила» - 44,5 тис.чол.( 38,0тис.чол. - 2016 р) та проведено 486 екскурсій;

Василівський історико-архітектурний музей-заповідник «Садиба Попова» - відвідуючи 12,332 тис. чол., (15,875 тис.чол. – 2015) та проведено 1744 екскурсій.

Мережа туристично-інформаційних центрів Запорізької області налічує 8 центрів, серед яких: 1 обласний (обласний туристично-інформаційний центр при обласному краєзнавчому музеї), 2 - у м. Бердянську та 5 районних (у Бердянському, Василівському, Мелітопольському, Пологівському та Приазовському районах). Департаментом культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації для просування туристичного бренду області та інформування населення створено сторінку у соціальній мережі Фейсбук, де висвітлюються анонсі обласних та районних туристичних подій з фото та відео матеріалами, інформація про актуальні місця відпочинку, туристично привабливі об’єкти області, та багато іншої корисної інформації для відпочиваючих.

На приморських територіях області діє ряд сучасних розважальних центрів: аква та луна-парки, дельфінарії, зоопарк, акваріум, кінний театр, спортивні та дитячі майданчики тощо.

У районах області активно використовуються створені з урахуванням об’єктів природно-заповідного фонду та історико-культурних об’єктів регіону туристично-екскурсійні маршрути. На сьогодні в області діють більше 50 туристично-екскурсійних маршрутів. Протягом звітного періоду у НПП «Великий луг» м. Запоріжжя розроблено та відповідно обладнано 6 екотуристичних маршрутів: Басанька, Скелянські штольні, Сім Маяків, Дно Понтійського моря, Парк «Дружба», Крутосхили Каховського водосховища, Шляхом пращурів та 4 екологічні стежки: Крутосхили Каховського водосховища, Понтійське море, Козачий зимівник, Білозірський лиман.

Організація літніх оздоровчих кампаній на територій області здійснюється відповідно до заходів щодо забезпечення підготовки літніх оздоровчих кампаній розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20.10.2016 № 609 «Про затвердження заходів щодо забезпечення підготовки та проведення літніх оздоровчих кампаній на 2016-2020 роки».

З метою збільшення туристичних потоків та поляризації відпочинку в регіоні Департаментом спільно з КЗ «Запорізький обласний краєзнавчий музей» ЗОР проведено:

Запорізький туристичний фестиваль-ярмарок «Запоріжжя - місце щастя». У заході взяли участь: туроператори, турагенти, готельєри, представники баз відпочинку, пансіонатів, зелених садиб, професійні асоціації і представники регіональних засобів масової інформації із Волинської, Запорізької, Кіровоградської, Київської, Полтавської та Харківської областей. Для туроператорів були спеціально облаштовані місця для обговорення умов праці, цінової політики в новому сезоні, укладання договорів. На фестивалі було презентовано: нові туристичні маршрути, туристичні об'єкти, заклади культури, готелі, бази відпочинку, пансіонати, тощо;

інформаційний тур до м. Бердянськ, який дав змогу працівникам туристичного бізнесу ще краще ознайомитися з базами відпочинку, що позитивно відобразився на кількості відпочивальників у цьому сезоні;

інформаційний тур «Золота Скіфія» за участю представників ЗМІ, туристичного бізнесу та представників сфери туризму районів та міст області, які мали змогу ознайомитись з туристичними об’єктами Чернігівського району;

туристична виставка «Гостинне Запоріжжя, де були представлені туристичні перлини Запорізького краю, туристичні об’єкти, зелені садиби, пізнавальний туризм, етнотуризм, екстремальний туризм. Туристична виставка направлена на сприяння розвитку внутрішнього туризму та презентації туристичного потенціалу Запорізької області.

Також для популяризації місцевих туристичних брендів «Запоріжжя туристичне», «Запоріжжя курортне», «Запоріжжя фестивальне» регіональний туристичний продукт постійно представляється на всеукраїнському та міжнародному рівнях: на Міжнародній виставці UITT-2017, у туристичному фестивалі м. Одеса, на туристичній виставці «Харківщина - туристичні відкриття», та на центрально-українському музейно-туристичному фестивалі у м. Кропивницькому, на Міжнародній туристичній виставці «Турєвроцентр –Закарпаття» у м. Ужгород, на міжнародній виставці «Міжнародний тур салон Україна 2017» у м. Київ.

В ході підготовки та проведення курортної кампанії під особливий контроль взяті питання моніторингу оздоровчих закладів, проблем водопостачання та будівництва очисних споруд, якості питної води, боротьби зі стихійними сміттєзвалищами та торгівлею, благоустрою в паркових зонах, ремонту доріг, дотримання законодавства при організації перевезень пасажирів на південних напрямках, забезпечення безпеки туристів тощо.

Департаментом здійснено моніторинг проведення літньої оздоровчої кампанії 2017 року за наступними індикаторами.

Завантаженість закладів туристичної інфраструктури (бази відпочинку, санаторно-курортні установи, дитячі заклади відпочинку та оздоровлення тощо). 100% завантаженість закладів туристичної інфраструктури спостерігалось у м. Бердянськ та Якимівському районі, підвищення відсотку завантаженості у звітному періоді відбулось у Бердянському, Запорізькому, Приморському районах та у місті Запоріжжя.

Зниження завантаженості закладів туристичної інфраструктури протягом оздоровчої кампанії спостерігалось у Приазовському районі.

Стан функціонування закладів туристично-рекреаційної інфраструктури області. У порівнянні з минулорічною оздоровчою кампанією кількість діючих закладів збільшення у Якимівському районі та місті Бердянськ.

Зменшилась кількість закладів відпочинку та оздоровлення, діяльність яких з різних причин призупинено.

У порівнянні з минулорічною оздоровчою кампанією обсяги туристичного збору збільшився на 89% (2017 – 1838,1 тис. грн., 2016 – 970,76 тис.грн.) Збільшення спостерігалось в містах Бердянськ та Запоріжжя, в Бердянському районі, Запорізькому, Приморському та Якимівському районах.

Спостерігалось збільшення кількості придбаних квитків у південному напрямку до Бердянського, Приазовського, Приморського, Якимівського районів та міста Бердянськ.

Значна увага під час оздоровчого сезону приділялась його безпечному проведенню. За даними ГУ ДСНС України у Запорізькій області у 2017 році на території Запорізької області протягом на літньо оздоровчого сезону 2017 укладено 311 договорів з аварійно-рятувальними службами та суб’єктами господарювання, також спеціалістами аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України в Запорізькій області та комунальними аварійно-рятувальними службами проведено 301 обстеження дна акваторії пляжу, знаходяться рятувальні пости та підготовлені рятувальники.

Органами виконавчої влади разом із ГУНП в Запорізькій області вживаються заходи, ведеться постійний контроль та відбуваються перевірки щодо усунення стихійної торгівлі впродовж санаторно-курортного сезону, проводиться робота по перегляду ліцензійних умов впровадження господарської діяльності і зміст таких установ, яким рекомендується обов’язкове їх устаткування засобами відео спостереження, тривожною сигналізацією і кнопкою виклику наряду міліції. Взято на постійний контроль питання про порядок встановленого режиму роботи установ, підприємств відпочинку населення з розпиванням спиртних напоїв у вечірній та нічний час на територіях оздоровчих закладів.

Напередодні курортно-оздоровчого сезону в територіальних підрозділах ГУМВС України в Запорізькій області створено оперативні штаби із функціонуванням «гарячих» телефонних ліній та забезпечено реагування на скарги з подальшим розв’язанням проблемних питань, які виникали під час проходження літньої оздоровчої кампанії.

Інформація щодо проведення оздоровчих сезонів постійно висвітлювалась на веб-порталах обласної державної адміністрації та обласного туристично-інформаційного центру, повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.